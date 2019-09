Planul lui Iohannis: Primul lucru, PSD trebuie înlăturat de la Putere

Președintele Klaus Iohannis a participat sâmbătă la Adunarea regională a organizațiilor PNL din Sud-Vest, la Craiova. În discursul susținut în fața liderilor și simpatizanților PNL, președintele a atacat Guvernul PSD despre care a susținut că nu a realizat nimic din programul de guvernare cu care social democrații au câștigat alegerile din 2016. De asemenea, Klaus Iohannis le-a transmis celor prezenți că este pregătit ca alătrui de PNL să modernizeze România

„PSD a realizat mii de kilometri de autostrada ...cu creionul. PSD, de cand stiu eu, promite cu bani europeni acele spitale mari regionale. Aici în Craiova cunoașteți adresa acelui spital? Eu nu. Doamna ministru spunea ca vor începe hârtiile în acest an. Vă dați seama ce bătaie de joc?

M-aș fi bucurat ca în acest an, când începe școala să nu mai fie școli cu toaleta în curte. Dar școli moderne nu avem.

Manuale vor fi, auzi, vor fi. Veșnica replica a PSD-ului: vor fi”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a acuzat PSD că a vrut să scoată România de pe drumul europeana și aprecizat că „a fost pe fază” și a oprit la timp „prostiile pe care au încercat să le facă”. De asemenea, Klaus Iohannis a transmis ce vrea să facă dacă va câștiga al doilea mandat.



„Pe scurt, PSD-ul pentru România a fost și este o catastrofă. Cum am ajuns aici? Cum am ajuns noi românii în această situație. Ei bine, prin alegeri.

PSD a fost cel cu un program care promitea românilor de toate. Au promis marea cu sarea și au realizat...nimic! În schimb au reușit să își înjurubeze neamurile, membrii de partid în multe poziții publice. Oamenii competenți au trebuit să le fac loc acestor incompetenți.

Aproape au reușit să înlature democrația, dar unii s-au opus.

Tot timpul am fost pe fază și am oprit prostiile pe care au încercat să le facă. Am câștigat referendumul împreună cu milioane de români. Asta ne a arătat ce nu mai vor românii. Fără PSD, România ar fi fost în rând cu celelalte țări europene.

Ce vor românii de fapt? Ei vor PNL. Cine a câștigat acela e chemat. Dar nu este așa de simplu. Urmează alegerile prezindențiale, locale și parlamentare. Eu cred că cel mai bine ar fi să le câștigăm pe toate și să ne apucăm de treabă.”, a declarat Președintele.

Acesta a susținut că este nevoie de un Guvern construit în jurul Partidului Național Liberal.



„Trebuie să reconstruim ce a stricat PSD- ul. Trebuie să ajungem la o țară normală.

România normală i se cuvine fiecarui român.

Pentru asta trebuie să facem o echipă și cu alte forțe politice care vor o Românie pro-europeană. Dar acest lucru trebuie făcut cu cineva care conduce munca de modernizare. Eu sunt dispus să o fac, dar singur se poate face cât am făcut în ultimii cinci ani.



Dar nu vom lăsa lucrurile așa. EU știu ce trebuie făcut: primul lucru, PSD trebuie îndepărtat de la putere!

Simplu, mergând la vot. După care va trebui să câștigam alegerile și să formăm un Guvern care lucrează pentru România.

După care ne apucăm de treabă și reconstruim România!”, a mai declarat Președintele.