Predare de mandat la Ministerul Dezvoltării. Fostul ministru Ion Ștefan i-a dat un borcan cu miere lui Cseke Attila

Predare de mandat la ministerul cu cel mai mare buget - Ministerul Dezvoltării. Noul ministru, Cseke Attila, a preluat portofoliul de la predecesorul său, liberalul Ion Ștefan, cu promisiunea că va încerca să reducă decalajele între regiunile țării. A primit și un cadou de la cel care a condus până astăzi ministerul: un borcan cu miere.

Ion Ștefan, fost ministru al Dezvoltării: „Vă înmânez un borcan cu miere. Și sper să îl păstrați și dumneavoastră, să-l oferiți următorului ministru ce va veni la minister, încât mierea de la acest minister să rămână cetățenilor români”.

Ion Ștefan spune că a digitalizat ministerul și că a eradicat corupția din instituție.

„Ministerul Lucrărilor publice este un minister curat din punct de vedere al corupției. Am spus la preluarea mandatului că o să pun capacul la borcanul cu miere.

Borcanul are capacul înfiletat. Rămâne doar la latitudinea dumneavoastră și a noastră, a românilor, să ne ținem de cuvânt și să rămână capacul înfiletat la borcanul cu miere”, a mai spus Ștefan.

De asemenea, acesta a subliniat că în 2020 a reuşit să digitalizeze instituţia, MDLPA fiind primul în care toţi angajaţii au semnătură electronică calificată, iar registrul de intrare-ieşire a fost transparentizat, cetăţenii putând avea acces online.

"Aşa cum am promis la preluarea mandatului, că vom continua lucrările şi toate proiectele vor fi finanţate, aşa s-a întâmplat. Nu am închis niciun şantier, am finanţat toate proiectele şi am plătit doar lucrările executate (...). Las în urmă domnului ministru un portofoliul bogat în proiecte (...), de peste 4 miliarde de euro, proiecte depuse care aşteaptă a fi finanţate şi sunt convins că în următoarea perioadă îşi vor găsi soluţii pentru a fi finanţate. Las domnului ministru, pentru a fi implementate, peste 8.000 de proiecte", a spus Ion Ştefan, potrivit Agerpres.

Referindu-se la proiectele primăriilor, Ion Ştefan a arătat că "alocările de fonduri nu s-au făcut în funcţie de culoarea politică".

"Toate proiectele derulate din PNDL 1, PNDL 2 au fost derulate, duse la bun sfârşit, nu s-a închis niciun şantier, nu au fost tratate proiectele din punct de vedere politic. Consider că Ministerul Lucrărilor Publice, în această perioadă, şi-a desfăşurat activitatea în modul cel mai corect faţă de administraţia publică locală. Nu au fost nedreptăţiţi cetăţenii români ca urmare a faptului că primarii sau conducătorii unităţilor administrativ-teritoriale au avut o culoare politică sau alta", a adăugat Ion Ştefan.

Obiectivele lui Cseke Attila la Dezvoltare

Noul ministru vrea să reducă decalajele între regiunile țării.

Cseke Attila, ministru al Dezvoltării: “Eu îmi propun dezvoltare, că de asta sunt la Ministerul Dezvoltării, ca să dezvoltăm.

Un proiect pe care dorim să îl demarăm e un proiect țintit, de construire de creșe.

Din datele pe care le dețin, sunt 368 de creșe în România, mult prea puține. Dacă le împărțiți cu 41 de județe, plus Municipiul București, vă iese în mod clar sub 10 în fiecare județ ca medie”.

Atilla a menţionat că trebuie transpus în legislaţie, pe de o parte, modul în care "să fie rezolvate" proiectele referitoare la investiţiile pentru drumuri, şcoli, canalizare şi alimentarea cu apă, iar, pe de altă parte, să fie acordate facilităţi pentru ca anumite zone/localităţi să fie "ridicate" prin atragerea de investiţii.

"În ultimii 30 de ani am pierdut, nu am avut o strategie pe această chestiune. Nu sunt adeptul comisiilor şi comitetelor. Deci, vom face analize pe această chestiune, pentru că date în Ministerul Dezvoltării există, şi vom veni cu o propunere", a declarat Cseke Attila.

La Ministerul Dezvoltării sunt în acest moment proiecte în derulare de peste 4 miliarde de euro.

Noul ministru, Cseke Attila, este jurist de profesie, are 47 de ani și a mai fost în Guvern ca ministru al Sănătății între 2009 și 2011.

