Prejudiciu major la Primăria Capitalei, după controlul Ministerului de Finanțe. Florin Cîțu: Vorbim de 40 de milioane de euro

Ministerul Finanțelor Publice a efectuat un control la Primăria Capitalei, în urma căruia au fost identificate nereguli grave. Florin Cîțu a spus că ar fi vorba de un prejudiciu de aproximativ 200 de milioane de lei, echivalentul a 40 de milioane de euro.

”Să fie clar pentru toată lumea.

Suma totală pe care inspectorii MFP au calculat-o, în urma controlului efectuat la PMB, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 milioane lei (în jur de 40 de milioane euro)”, a scris Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanțelor Florin cîțu a prezentat, într-o conferință de presă, neregulile găsite în urma controlului efectuat la Primăria Capitalei.

Potrivit declarațiilor acestuia, veniturile Primăriei Municipiului Bucureşti în 2020 sunt de aproximativ 3,5 miliarde de lei, iar încasările în septembrie sunt la aproape 99%.

"Aş vrea să ştiţi situaţia reală a finanţelor Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru că toţi trăim în acest oraş şi vrem să ştim cum au fost cheltuiţi banii în acest an. În primul rând, câteva informaţii generale. Veniturile Primăriei Municipiului Bucureşti în 2020 sunt undeva la 3,5 miliarde de lei. Acesta este bugetul, 3,5 miliarde de lei. Încasările în septembrie sunt la aproape 99%. Deci, au fost venituri la Primăria Municipiului Bucureşti", a spus Florin Cîţu.

Florin Cîțu a precizat că a cerut un control al tuturor instituţiilor statului şi că acesta va fi realizat anual.

"Încă din primul moment când am venit la Ministerul de Finanţe am cerut o situaţie a controalelor activităţii financiare sau a modului în care au fost cheltuiţi banii publici în instituţiile statului. Am cerut acest lucru pentru toate instituţiile. Bineînţeles, situaţia pe care am primit-o a fost departe de a fi îmbucurătoare. Am găsit companii care nu au avut o analiză a situaţiei economice financiare făcută în ultimii 10 ani. în ultimii 15 ani. Inspecţia economică din Ministerul Finanţelor Publice a ocolit foarte multe dintre aceste companii ani la rând. Printre acestea era bineînţeles şi Primăria Municipiului Bucureşti şi atunci să ştiţi că aceste controale nu s-au făcut doar la Primăria Municipiului Bucureşti, se fac la mai multe companii. Sunt la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Economiei, sunt primării, alte primării din ţară. Le voi face pe toate. Acest controale se vor face la toate instituţiile publice şi se vor face anual pentru că, aşa cum am promis din prima zi la Ministerul Finanţelor Publice, mă interesează foarte mult cum sunt cheltuiţi banii publici", a afirmat Florin Cîţu.

