Președintele CJ Timiș, după prelungirea carantinei: Bucureștiul nu înțelege Timișoara, cum n-a înțeles-o nici în 1989

Carantina de la Timișoara s-a transformat într-un scandal politic. Raed Arafat, șeful DSU, a decis să prelungească măsura pentru trei zile. Propunerea de continuare cu o săptămână a carantinei nu avusese suficiente voturi pentru a fi adoptată în Consiliul Județean pentru Situații de Urgență. Edilul Dominic Fritz se abținuse de la vot și reclamase că DSP ar fi propus carantină pentru localități conduse de USR-PLUS și PSD, dar nu și pentru unele conduse de PNL, care aveau rate de infectare mai mari. Acum, după decizia de la București, mai mulți liberali acuză o intervenție politică. Ieri, în Timișoara se înregistra o incidență de 8,19 cazuri de COVID la mia de locuitori.

„Domnul ministru nu înțelege, cum de obicei Bucureștiul nu înțelege Timișoara, cum n-a înțeles Timișoara nici în 1989, când ne-am revoltat împotriva comunismului. Nu înțelege nici acum, când se uită doar la cifre. Timișoara nu reprezintă numai cifre, reprezintă mai mult decât atât”, a spus Alin Nica, luni dimineață la Digi24, după ce anterior ministrul de interne, Lucian Bode, a spus că nu-și explică decizia CJSU de a nu mai prelungi carantina în oraș, deși rata de infectare este în creștere.

„Ce am susținut eu mereu e că această carantină este pur formală. N-o să aibă niciun fel de efect o carantină formală pentru că nu s-a schimbat nimic în viața noastră în urma acestei carantine. O hârtie nu ne ferește de virus, iar oamenii nu mai au răbdare, înțelegere față de niște autorități care sunt închistate într-o metodologie învechită care se poate preta la începutul pandemiei, dar nu după un de zile, când ar trebui să ne rafinăm instrumentele. Eu am dat câteva direcții clare de acțiune în vederea stopării pandemiei. Nu ține de Consiliul Județean să le implementeze, ține de primărie, de prefectură și de ministerele de resort, interne și sănătate”, a mai spus președintele CJ Timiș.

El a spus că este nevoie de accelerarea vaccinării, dând ca exemplu primul flux din țară de vaccinare non stop, și a acuzat că la Timiș vin mai puține vaccinuri decât la Iași sau la Cluj.

Alin Nica a mai spus că „organele de ordine să nu mai stea la ieșirea din localități și să facă o verificare formală a celor care intră și ies, ci să meargă țintit în locurile unde sunt sunt aglomerări de persoane. Nu neapărat să dea amenzi, ci să informeze și să fie proactivi. Dacă oamenii nu se conformează, să dea amenzi”.

„Domnul Arafat, decât să se răzbune pe timișoreni, mai bine repara acele TIR-uri care stau de patru luni nefolosite din cauza lipsei căldurii”, a completat președintele CJ Timiș.

El a mai arătat că „o carantină formală nu poate produce efecte decât marginal” și a propus deschiderea unor centre de vaccinare drive-through, dar și imunizarea la medicii da familie: „Ține doar de voință și de a lăsa cifrele statistice și nereale; această rată de incidență în Timișoara este falsă, pentru că sunt mai mulți oameni. Estimez cam o treime în plus față de statistici”.

„Timișoara e un magnet pentru oameni din alte zone, care nu au buletin de Timișoara, ori aceia nu răspândesc virusul? Nu trebuie luați în considerare când stabilim acest indice? Cifrele sunt denaturate, să ne uităm dincolo de cifre și să vedem oamenii din spate”, a completat el.

