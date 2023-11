Președintele Klaus Iohannis va organiza vineri, 1 Decembrie, la prânz, o recepție la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a României. Vor fi câteva sute de invitați, dar printre ei nu se numără și președinții partidelor de opoziție, George Simion (AUR) și Cătălin Drulă (USR).

Partidele de Opoziție nu beneficiază de invitații la recepția anuală de Ziua Națională organizată de Președintele României. Liderii acestor formațiuni, George Simion (AUR) și Cătălin Drulă (USR), au confirmat pentru Digi24.ro că nu au primit invitații la recepția oferită de Președintele Klaus Iohannis. George Simion, președintele AUR, a declarat pentru digi24.ro: “Probabil domnul președinte Iohannis nici nu s-a mai deranjat să trimită, să consume hârtia, pentru că știe că AUR de fiecare dată, de Ziua Națională, este prezent la 1 Decembrie, unde suntem sufletul sărbătorii. Totodată, mă gândesc că vrea să reducă cheltuielile Administrației Prezidențiale, după celebrul turneu african unde s-a întâlnit cu Regele Simba”.

Nici anul trecut liderii Opoziției nu au primit invitații la Recepția de Ziua Națională. “Nu, nu primim niciodată. Dar oricum noi ne-am făcut o tradiție din a serba 1 Decembrie la Alba Iulia. Așa vom face și anul acesta. Vom fi 10.000 de militanți AUR acolo”, a explicat pentru digi24.ro Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR.

Absența unei invitații pe numele lui Cătălin Drulă (USR) ne-a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu: “Nu are invitație Cătălin. A primit doar Dan Barna, dar ca vicepreședinte al Camerei Deputaților”. Nici în anul 2021 președinții formațiunilor politice AUR și USR n-au fost invitați la recepție. Motivul invocat atunci a fost că aceștia nu dețin certificatul verde COVID-19, o condiție obligatorie pentru a li se permite accesul la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan, fost președinte al USR și primar al Capitalei și-a făcut vaccinul anti-covid după recepția de 1 decembrie 2021.

Oficiali din PSD au confirmat pentru digi24.ro că președintele partidului, premierul Marcel Ciolacu, a primit invitația la recepția de anul acesta. Anul trecut, în 2022, el a absentat nemotivat de la acest eveniment. În jur de 500 de invitații au fost oferite anul trecut la Recepția în cinstea Zilei Naționale.

Ziua Națională a României a fost stabilită pentru ziua de 1 decembrie printr-o lege emisă de CPUN la 31 iulie 1990. În acel an, la Alba Iulia, la o mare manisfestare publică de 1 decembrie, liderii Opoziției de atunci, în frunte cu Corneliu Coposu (PNȚCD), au fost huiduiți și îmbrânciți chiar sub privile lui Ion Iliescu. Prima recepție de 1 Decembrie organizată la Palatul Cotroceni a avut loc în 1991, organizată de președintele Iliescu. În anii 2015, când a fost tragedia din Colectiv, și 2020, primul an al pandemiei COVID, recepția de la Cotroceni nu a mai avut loc.