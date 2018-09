Preşedinţia Consiliului UE | "Este foarte gravă declarația ministrului Teodorovici"

Ţara noastră va avea cel mult un rol de mediator în perioada în care va deţine preşedinţia Consiliului UE, susţine ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Demnitarul e contrazis de europarlamentarul Siegfried Mureşan care, în plus, oferă câteva exemple concrete privind modul în care au procedat ţări precum Austria, Bulgaria sau Estonia.

"Am văzut foarte des în spațiul public o dorință ca pe timpul președinției, România să vină să susțină fel de fel de subiecte, obiective, proiecte. Nu!", a declarat, luni, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Acesta din urmă a completat: "Putem avea un rol de mediator în ceea ce înseamnă poziția și prioritățile la nivel european".

Acest punct de vedere, care vine pe fondul înmulţirii criticilor din afara arcului guvernamental privind slaba pregătire de către Palatul Victoria a preluării preşedinţiei Consliului UE, la 1 ianuarie, a fost taxată dur de europarlamentarul Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al grupului PPE. "Este foarte gravă declarația de astăzi a ministrului Teodorovici care spune că România nu trebuie să promoveze obiective proprii în timpul Președinției române a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, ci are doar un rol de mediator.

Este gravă deoarece arată că ministrul care deține unul dintre cele mai importante portofolii de guvern nu știe ce înseamnă să deții președinția UE, și asta cu doar 100 de zile înainte de începerea mandatului", susţine Siegfried Mureşan.

Dincolo de rolul evident de mediator la nivel european, fiecare președinție de succes are o listă clare de obiective. Bulgaria, care a deținut președinția în prima jumătate a acestui an, a avut drept obiectiv integrarea europeană a statelor din Balcanii de Vest. Austria, care deține în prezent președinția, are, printre obiective, creșterea competitivității UE prin digitalizare. Estonia, deținătoare a președinției din a doua parte a anului 2017, a susținut, printre priorități, creșterea siguranței în Europa.

În schimb, Guvernul Dăncilă este complet în ceață, nu are niciun obiectiv și nicio prioritate clară cu doar 3 luni înainte de începerea mandatului.

Guvernul Dăncilă nu înțelege această oportunitate și vede președinția UE ca pe o povară de care vrea să scape cât mai rapid.

Vreau o președinție română care să lase mai mult în urmă decât își pot imagina ministrul Teodorovici și prim-ministrul Dăncilă. Președinția este o oportunitate de a pune România pe harta Uniunii Europene, o oportunitate pe care, într-o Uniune de 28 de state, o primim doar o dată la 14 ani.

Ne trebuie un guvern care să știe cum să obțină beneficii pentru România incluzând prioritățile noastre în cadrul priorităților europene."

