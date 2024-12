Primul mesaj al lui Marcel Boloș după revenirea la Ministerul Proiectelor Europene. Care este obiectivul anunțat de ministru

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş, afirmă că revine în funcţie cu dorinţa de a simplifica accesul la bani europeni, de a semna contractele pentru perioada 2021-2027 şi de a debloca PNRR.

„Am primit astăzi avizul în Parlament pentru a reveni la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, instituţia care mi-a definit o bună parte din carieră. După un mandat la Ministerul Finanţelor în care m-am concentrat pe protejarea investiţiilor, asigurarea stabilităţii economice şi modernizarea administraţiei fiscale, revin la conducerea MIPE cu o perspectivă consolidată, dar cu acelaşi angajament de a transforma vieţi şi comunităţi”, a scris, luni seară, pe Facebook, Marcel Boloş, scrie News.ro.

Acesta și-a prezentat obiectivele mandatului.

„Acum, mă întorc la conducerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu un obiectiv clar: să continuăm să simplificăm accesul la banieuropeni, să semnăm rapid contractele pentru perioada 2021-2027 (unde avem de atras 46 miliarde euro), să deblocăm PNRR şi să continuăm procesul de descentralizare a fondurilor”, a mai scris Boloş.

Potrivit acestuia, beneficiarii trebuie să aibă acces rapid şi uşor la fonduri, fără obstacole administrative inutile.

Pentru a realiza acest lucru, ministrul îşi propune:

Să continuăm simplificarea procedurilor de accesare şi gestionare a proiectelor şi optimizarea MySMIS, astfel încât beneficiarii să poată depune proiecte şi gestiona finanţările eficient, în timp real. Marile proiecte de dezvoltare au nevoie de asistenţă tehnică personalizată, oferită autorităţilor locale şi beneficiarilor pentru a depăşi blocajele din procesul de accesare.

Să ne concentrăm pe lansarea apelurilor de proiecte şi semnarea contractelor de finanţare pentru Politica de Coeziune 2021-2027, cu focus pe infrastructură, sănătate, educaţie, digitalizare şi tranziţia verde.

Să continuăm transferul de competenţe către autorităţile locale: Vom asigura ca administraţiile locale să aibă mai multă autonomie în gestionarea proiectelor şi a resurselor, dar şi sprijin tehnic şi administrativ pentru implementare.

Este multă treabă şi pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, primul pas fiind să avem o radiografie detaliată a jaloanelor blocate din PNRR. Trebuie să ne asigurăm că sunt realizate reformele restante din cererea de plată III şi cele care se regăsesc în foaia de parcurs pentru aderarea la OECD. De asemenea, este necesară modificarea PNRR pentru adaptarea la contextul realităţii implementării acestuia, continuând să simplificăm fluxurile financiare pentru beneficiarii de fonduri din PNRR.

„Mă întorc aşadar într-un loc drag mie, cu oameni foarte buni, pe care am avut privilegiul să-l coordonez de două ori înainte. În ultimul mandat, am demonstrat că România poate vorbi de eficienţă în utilizarea fondurilor europene, reuşind să aducem 11,3 miliarde de euro într-un singur an, un record care a pus România pe o traiectorie de dezvoltare accelerată. Misiunea mea este clară: să transform resursele europene în proiecte care schimbă vieţi şi să aducem împreună modernizarea pe care o aşteptăm cu toţii. Succesul depinde de munca în echipă şi de colaborarea strânsă cu toate părţile implicate. Împreună, putem face ca al treilea mandat să fie cel puţin la fel de semnificativ precum celelalte”, a mai scris Boloş.

Noul Guvern condus de Marcel Ciolacu a obținut, luni seară, votul de încredere al Parlamentului, cu doar șapte voturi pentru minimul de 233 necesare. Miniștrii au depus luni seară jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis și urmează, la ora publicării acestui articol, să se întrunească în prima ședință la Palatul Victoria.

