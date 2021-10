Purtătorul de cuvânt USR, despre colaborarea cu PSD și AUR: Să vedem ce se întâmplă cu negocierile cu PNL și UDMR

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR, a spus, într-o intervenție telefonică la Digi24, că prima opțiune a USR după nominalizarea ca prim-ministru a lui Dacian Cioloș este refacerea coaliției cu PNL și UDMR, dar nu a exclus complet o negociere cu PSD și AUR - „Să vedem ce se întâmplă cu negocierile cu PNL și UDMR și apoi vom decide împreună cu colegii din Biroul Național ce pași facem în continuare”, a spus Moșteanu, dar a adăugat și că, în acest moment, nu vede varianta colaborării cu PSD și AUR - „vreau să știu că facem tot ce ține de noi să reparăm coaliția și asta vom face începând de mâine”.

„Vom avea în seara asta o discuție în Biroul Național și pentru a stabili pașii începând de mâine. Mâine vom discuta cu PNL și cu UDMR și, așa cum am spus, opțiunea noastră este refacerea acestei coaliții. Este un semn dat de președintele Klaus Iohannis care, iată, înțelege că țara trece printr-o perioadă dificilă, suntem singurii care ne-am asumat desemnarea unui premier la consultările de astăzi, ceilalți nu au venit cu un premier.

Domnul Dacian Cioloș este un om cu experiență, și experiență europeană și experiență de prim-ministru. A mai fost o dată prim-ministru într-o perioadă complicată, așa cum știți. Poate să țină în mână un guvern de coaliție în niște momente complicate.

Am susținut toată luna de când a fost declanșată criza, de când premierul demis Cîțu a declanșat criza, am tot anunțat că opțiune noastră este refacerea coaliției. Această coaliție ar putea funcționa dacă ar fi condusă de un premier cu experiență politică. Am tot spus asta, am repetat, am venit cu un astfel de premier, astăzi, în fața partenerilor de coaliție și în fața românilor. Iată că avem și desemnarea, prima opțiune este să ne așezăm la masă cu dânșii, și cu PNL și cu UDMR, mâine, să vedem în ce condiții putem reface această coaliție.

În momente complicate pentru români e nevoie de responsabilitate din partea oamenilor politici, momentele astea fac diferența dintre oamenii politici și oamenii de stat. Așa cum noi ne-am asumat cu curaj să venim cu o propunere de premier, ne așteptăm ca dânșii să dea dovadă că sunt responsabili pentru viitorul țării și pentru viața fiecărui român și să refacem această coaliție. Cred că vremea declarațiilor s-a terminat pentru că oamenii nu mai au răbdare. Trebuie refăcut acest guvern, trebuie revenit în parlament și trebuie să trecem acest guvern, să-l învestim cu puteri depline pentru a trece de această perioadă complicată”, a spus Ionuț Moșteanu, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Întrebat dacă ar fi posibilă și negocierea cu PSD sau AUR pentru susținerea guvernului, Moșteanu a răspuns:

„Să vedem ce se întâmplă cu negocierile cu PNL și UDMR și apoi vom decide împreună cu colegii din Biroul Național ce pași facem în continuare, va trebui să convocăm și un comitet politic, vor fi niște decizii luate în organismele statutare ale partidului. Prima opțiune și cea corectă pentru România este să refacem această coaliție stricată de premierul Florin Cîțu

Eu, în momentul ăsta nu văd varianta asta (n. red. – a unei colaborări cu PSD și AUR), vreau să știu că facem tot ce ține de noi să reparăm coaliția și asta vom face începând de mâine”.

