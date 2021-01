Rămas fără un loc în Parlament, Teodorovici a ajuns la Curtea de Conturi: Funcția am câștigat-o în 2010 și mi-a rămas rezervată

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-a întors la Curtea de Conturi, după ce nu a mai câștigat la alegeri un post de senator în Parlamentul României. Teodorovici spune că funcția de auditor al Curții de Conturi a obținut-o prin concurs în 2010, iar în perioada în care a ocupat mai multe poziții de demnitate publică postul i-a fost rezervat.

„Funcția de auditor pe care o ocup în prezent am câștigat-o prin concurs public încă din anul 2010 și conform legii, atât timp cât am deținut poziții de demnitate publică (ministru, senator etc.), postul de bază mi-a fost rezervat, așa cum este rezervat și postul de profesor, președintelui Iohannis ... și altora. Ceva normal, firesc și legal”, a scris Teodorovici, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Eugen Teodorovici a candidat pentru un post de senator, în județul Tulcea, la alegerile parlamentare de anul trecut, însă nu a obținut mandatul. Acum, Teodorovici ocupă funcția de director de audit în cadrul Curții de Conturi.

