Rareș Bogdan cere Guvernului redeschiderea bisericilor

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, pledează pentru redeschiderea bisericilor, cu precauțiile de rigoare, odată cu ridicarea stării de urgență și introducerea primelor măsuri de relaxare. El spune că oamenii au nevoie acum de hrană spirituală.

Declarându-se o persoană religioasă, Rareș Bogdan spune că simte nevoia să meargă la biserică, să asculte slujba. El crede că România a reușit să nu fie copleșită de epidemia de coronavirus și datorită ajutorului divin.

„Mulți vor spune că o iau pe urmele vecinului și prietenului meu Gigi Becali, dar cred că odată cu primele lucruri care se deschid în România ar trebui să se deschidă bisericile”, a spus Rareș Bogdan la B1 TV.

„Preoții vor înțelege și vor face slujbe afară, dar oamenii au nevoie de Dzeu, așa cum am avut nevoie de hrană alimentară și așa cum marile lanțuri de hipermarket au făcut profituri colosale - apropo, îi invit să dea la căminele de copii și de bătrâni, pentru că au făcut niște profituri uriașe toate marile lanțuri de cash and carry, supermarket, hipermarket - cred că avem nevoie și de hrană spirituală și e momentul în care să ni se permită să mergem și la Sfânta Biserică, să mergem să ascultăm slujba măcar în fața bisericilor. Eu am nevoie să mă duc la sfânta mănăstire, am nevoie să mă duc la sfânta biserică fără frică, fără teamă și alături de mine sunt milioane și milioane de români. România, pentru că a trecut prin acest moment, are nevoie de apropierea de sfânta biserică, indiferent cum se numește ea, și cred că printre primele centre care trebuiesc deschise, printre primele lăcașuri, printre primele instituții, cred că bisericile, indiferent de religie, trebuiesc să-și deschidă porțile în fața credincioșilor, pentru că de-a lungul istoriei noi am rezistat cu bunul Dumnezeu și cred că avem nevoie nevoie în continuare să ne raportăm la bunul Dumnezeu”, a afirmat, luni seara, Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL.

Editare web: Luana Păvălucă