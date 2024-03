Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a comentat, vineri, la emisiunea „LIVE cu Rotaru și Kiss” de la Digi24, incidentul în care fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a agresat-o pe jurnalista Anamaria Ianc chiar în biroul lui. „Mă bucur că în cele din urmă poliția a reacționat, mă bucur că Parchetul a reacționat. E o dovadă că statul funcționează”, a spus europarlamentarul, în condițiile în care „nu sunt multe locuri în Europa, în niciun caz nu este Bruxelles acel oraș unde se poate circula pe stradă, ca bărbat, după ora 22 liniștit”.

„În primul rând, susținere totală penru Anamaria și ca fost jurnalist și ca politician și ca om, ca român. Mă bucur că în cele din urmă poliția a reacționat, mă bucur că Parchetul a reacționat. E o dovadă că statul funcționează. Sper să nu-și piardă deloc din apetența de a funcționa așa cum trebuia s-o facă încă de la început, pentru că acest individ nu e la prima abatere. Are 7 dosare penale, este sub control judiciar și cred că e un pericol public. Deci faptul că procurorii au cerut reținerea sa pentru 24 de ore, mi se pare un prim pas pozitiv și felicit pe cei din Parchetul Gorj și pe cei din Poliția națională care l-au ridicat încă de la prima oră și l-au pus la dispoziția Parchetului. Deci e un început și sper ca statul și reprezentanții săi să înțeleagă că e vorba de imaginea statului român.

Astfel de gesturi duc la neîncredere în instituții, duc la impresia unei țări care are probleme de ordine.

La nivel european, ce are România? O chestiune extrem de importantă este siguranța cetățeanului. Eu sunt la Bruxelles sau la Strasbourg și știu că familia mea poate circula pe stradă fie că sunt în București, Cluj, Ocna Mureș, Rădăuți sau Corabia liniștiți și la 10 seara. Să știți că nu sunt multe locuri în Europa, în niciun caz nu este Bruxelles acel oraș unde se poate circula pe stradă, ca bărbat, după ora 22 liniștit, ca să nu mai vorbim de Paris, Londra”, a declarat Rareș Bogdan.

Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega a bruscat-o pe jurnalista Digi24 Anamaria Ianc în biroul său. La fața locului a ajuns și un echipaj de poliție, după ce, joi seară, fostul prefect a fost prins pentru a șasea oară fără permis. El a provocat și un accident rutier, iar procurorii cer arestarea lui Morega.

