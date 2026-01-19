Rareș Bogdan iese la rampă: europarlamentarul e nemulțumit de conducerea PNL și de apropierea de USR. „Nu mai e cazul să tac”

Live TV

BUCURESTI - PARLAMENT - SEDINTA BIROULUI POLITIC NATIONAL - PNL
Rareș Bogdan. Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, fost prim-vicepreşedinte al partidului, a venit, luni, la şedinţa conducerii PNL, după ce a vorbit cu mai mulţi primari PNL, el precizând că nu vine cu gânduri războinice ci pur şi simplu vrea să ceară lămuriri şi să i se spună de ce colegii din conducerea PNL nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă. Rareş Bogdan a mai spus că unii liberali din conducere sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a venit, luni, la şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, care are loc la Vila Lac. El a declarat că a vorbit cu aproape 200 de primari PNL şi preşedinţi de Consilii Judeţene care „sunt foarte speriaţi că practic rămân fără cotele defalcate, în condiţiile în care, la unii dintre ei, 40 sau 60% din buget îl fac cu aceste cote defalcate”, relatează News.ro.

„Au crescut impozitele, sunt cei care dau piept cu oamenii, care stau între oameni, sunt baza pe care Partidul Naţional Liberal a reuşit să construiască, iar pe mine, ca reprezentant a României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relaţia cu ei, pentru că sunt cei care au reuşit să cheltuie cu succes banii europeni, proiecte europene de la apă, canal, gaz, spitale, şcoli. Din 2.600 de şcoli cu toalete în curte mai avem 128, restul au fost modernizate cu bani europeni. O mulţime de proiecte au fost cu ajutorul primarilor realizate şi sincer am văzut supărarea lor, disperarea lor şi le-am zis ok, vă promit că de data asta particip. Nu vin cu gânduri războinice, pur şi simplu vreau să cer lămuriri, vreau să ştiu de ce colegii mei care asigură astăzi conducerea Partidului Naţional Liberal nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă, pentru că Winston Churchill spunea că 80% din buna guvernare este comunicarea, Václav Havel spunea că dacă vrei să fii apreciat de oameni trebuie să comunici altfel, degeaba faci lucruri pentru ei. Pot să dau nenumărate exemple”, a arătat Rareş Bogdan.

El a precizat că „i se pare că în momentul ăsta nu vorbeşte nimeni” în partid.

„Nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul, oamenii aşteaptă şi au aşteptări de la Partidul Naţional, suntem o forţă politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această ţară. Nu putem să abandonăm pentru că altfel scrie pe noi PNŢCD. Nu am intrat în politică acum 7 ani ca să mă trezesc cu un partid care ajunge la o cifră, eu vreau un partid care să aibă peste 20% şi să conteze în guvernare”, a menţionat el.

Rareş Bogdan a arătat că vrea să ştie şi relaţia partidului cu USR în coaliţie. „

„Vreau să ştiu exact pe relaţia pe care o avem cu USR, pentru că mi se pare că uneori, colegi de-ai mei, din conducerea PNL, sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid”, a spus el.

Europarlamentarul PNL a mai afirmat că vrea să ştie de ce nu sunt consultaţi cei 12 primari de municipii reşedinţă de judeţ şi de sectoare şi de ce nu sunt consultate asociaţiile.

„Înţeleg, România trebuie să scadă cheltuielile, s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma, România are nevoie de măsuri dure dar măsurile dure uneori pot fi ocolite sau compensate cu măsuri de investiţie. Vreau să ştiu strategia de investiţie a României. Deşi toată lumea aleargă după resurse, după metale rare, România are metale rare, are terenuri cu metale rare şi cu toate astea nu exploatăm nimic, nu exploatăm nici nichelul, nici aurul, nici argintul, nici nu ştiu ce facem cu ele, le ţinem pentru ce? Adică am pus impozitare la pensionari, i-am afectat pe cei cu pensii de 3-4 mii de lei, cu 400 de lei, 500 de lei, ceea ce e foarte mult pentru ei şi în continuare, în loc să folosim resursele pe care le-a dat Dumnezeu, să le exploatăm, să creştem redevenţele şi să fim jucători în piaţa de gaz, în piaţa de metale rare, noi în continuare ne facem că nu le avem”, a adăugat el.

Rareş Bogdan a mai spus că vrea să ştie şi care e strategia PNL pe relaţia cu primarii şi a arătat că acum un an de zile a auzit că facem reformă administrativ-teritorială, că sunt peste 1.000 de unităţi administrativ-teritoriale care nu-şi pot asigura cheltuielile, că sunt unii care au 2.000 de oameni în administraţie şi au 40 de angajaţi la primării.

„Ştiu că primarii au redus schemele de personal, ştiu că li s-au cerut din nou să reducă schemele de personal, ştiu că li s-au luat bani din bugete, ştiu că cei care au vorbit, au primit vizitele Corpului de control a primului ministru sau al Curţii de conturi, ceea ce nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Naţional Liberal unde trebuie să existe libertatea de expresie”, a mai declarat Rareş Bogdan.

Eurodeputatul liberal a anunţat că nu mai e cazul să tacă şi că va vorbi în continuare.

„Nu am să spun lucrurile punctuale aici, am să le spun după, în şedinţă, că aşa mi se pare firesc, dar repet, am stat un an şi o lună, am intrat în politică să vorbesc, nu am ocupat nicio funcţie publică, n-am fost nici ministru, am fost minţit cu pensiile speciale şi m-au expus doar pe mine, şi după care m-au lăsat de izbelişte şi şi-au bătut joc de scrierea legii, văd că n-au reuşit nici ei să le taie, acum. Nu mai e cazul să tac, voi vorbi în continuare”, a spus el.

„Mi se pare incredibil, de-asemenea, că nimeni, dar nimeni nu explică acordul cu Mercosur, nimeni nu le explică oamenilor, fermierilor, pe bună dreptate speriaţi de acest acord, care sunt limitările, care sunt, ce poate să facă sau să nu facă Comisia, ce înseamnă cauza de salvgadare. Mă sună procesatori, mă sună proprietari, exportatori de carne de pui, de carne de vită”, a adăugat europarlamentarul.

