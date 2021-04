Rareș Bogdan, mesaj pentru Cătălin Drulă: Să lase ranga la ușă. Nu poți construi cu ranga

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan, i-a transmis un mesaj ministrului Transportului, Cătălin Drulă după ce acesta a spus despre premierul Florin Cîțu că este "un zombie politic": "Să lase ranga la ușă".

"Am văzut declarația lui Cătălin Drulă, e un ministru bun, dar uneori își uită ranga în mână.

A făcut bine ce a făcut la metrou, dar sunt convins că își lasă ranga la ușă și că ne vom înțelege bine cu Cătălin.

Prerogativa premierului e că el el garantează pentru miniștrii și nu îi putem impune că dacă un ministru nu îl satisface din punct de vedere al aplicării programului de guvernare să nu îl schimbe", a spus Rareș Bogdan.

Cătălin Drulă, vicepreședinte USR PLUS și ministru al Transporturilor, l-a criticat dur pe premierul Florin Cîțu, după demiterea ministrului Voiculescu. Acesta a spus despre premier că este "un zombie politic" și că nu mai are încrederea USR PLUS.

"A fost un gest iresponsabil, de imaturitate politică, un gest meschin aproape, un gest pe persoană, nu instituțional. Nu a fost un gest al unui om politic responsabil, care înțelege ce responsabilitate are într-o coaliție. (...) Sunt oameni politici maturi, cu capul pe umeri și în PNL, care își dau seama că guvernarea nu stă într-un singur om. Și cred că oamenii responsabili din PNL, președintele Iohannis înțeleg ce s-a întâmplat. Din semnalele mele, ei înțeleg ce s-a întâmplat, că nu este business as usual, înțeleg că s-a pierdut încrederea partenerului de guvernare în premier", a declarat Cătălin Drulă.

Editor : Georgiana Marina