Rareș Bogdan: Voi propune excluderea oricărui parlamentar PNL care votează moțiunea PSD. Vlad Voiculescu are susținerea PNL și UDMR

Rareș Bogdan nu crede că vreun parlamentar PNL va vota moțiunea simplă a PSD împotriva ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, dar, dacă se va întâmpla acest lucru, el va propune excluderea acelui parlamentar din partid.

„În calitate de prim-vicepreședinte al PNL vă spun că dacă se va întâmpla acest lucru voi cere excluderea din partid a parlamentarului respectiv. Atunci când funcționezi într-o coaliție, atunci când împărtășești niște valori și atunci când vrei cu adevărat să schimbi România în bine și să o modernizezi nu e loc de războaie personale și de supărări personale. Faci parte dintr-un partid politic, ești membru al unui grup parlamentar care are 143 de oameni, la Senat și la Cameră, nu vii să te joci cu așa ceva. Vlad Voiculescu are susținerea coaliției, nu doar a USR PLUS. E absolut normal ca cei din PNL, din UDMR să-l susțină în demersurile sale și n-am motive să mă îndoiesc de profesionalism, de concurs de idei, de CV-uri”, a spus Rareș Bogdan, la Digi24.

„Nu văd vreun parlamentar PNL care să voteze împotriva lui Vlad Voiculescu, așa cum nu cred că vor vota împotriva vreunui ministru al Guvernului Cîțu, atâta timp cât noi ne aflăm în această construcție guvernamentală”, a completat el.

„Nu sunt tensiuni, sunt discuții și se vor estompa în 2-3 zile. E normal. Banii nu sunt foarte mulți, toate domeniile solicită bani în plus. Nu e nimic anormal în a cere bani. Miniștrii și premierul se vor pune pe treabă pentru a face reforme. Această guvernare are la bază reformele. Dacă ratăm această primă jumătate de an, riscăm să ratăm guvernarea. Trebuie să vedem cum aducem mai mulți bani la buget și nu cum să împărțim sărăcia. Nu trebuie să ne fie teamă să acționăm decisiv pe criterii clare de performanță în companiile de stat acolo unde există salarii uriașe”, a mai spus Rareș Bogdan, cu privire la discuțiile care se poartă în aceste zile pe marginea bugetului pe 2021.

Editor : G.C.