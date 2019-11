Reacția lui Florin Cîțu după ce Dăncilă a anunțat că depune moțiune împotriva sa: Știau din martie că vor depăși ținta de deficit

După ce Viorica Dăncilă a annunțat că PSD va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Florin Cîțu anunță într-un mesaj pe Facebook că la dezbaterea moțiunii îi va aduce pe toți directorii din minister și din ANAF pentru a demonstra cu date și cu documente că Dăncilă și Teodorovici știau din luna martie că deficitul va fi depășit.

„Momentul adevarului.

Va anunt o premiera in cazul motiunii simple care ma vizeaza, la Senat.

Pentru prima oara in istorie voi aduce in Parlament cu mine toti directorii din MFP si ANAF care au lucrat cu fostul minstru si cu Darius Valcov la elaborarea bugetului, a rectifcarii din august si mai ales la elaborarea strategiei fiscal bugetare pentru perioada 2019-2021.

Vor fi prezenti cu date si documente oficiale care vor arata:

- Viorica Dancila si Eugen Teodorovici stiau din martie ca vor depasi tinta de deficit

- situatia executie bugetare si mai ales estimarile pentru final de an la momentul in care am preluat mandatul.

In conferinta de presa pe care o voi tine inainte de motiune, ii voi lasa pe directorii respectivi sa va prezinte datele reale cu documente. Sa vedem atunci cine-i minte pe romani.

Va garantez ca rezultatul este unul neplacut pentru Dancila si Teodorovici”, a scris Florin Cîțu.

Viorica Dăncilă, liderul social-democraților, a anunțat miercuri seara că PSD va depune săptămâna viitoare în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului de finanțe Florin Cîțu, pentru a da explicații cu privire la creșterea euro.

„La începutul săptămânii viitoare vom depune o moțiune simplă pentru domnul Cîțu în Senatul României, având în vedere creșterea euro, creștere care îi afectează pe români”, a anunțat Viorica Dăncilă.

Editor: Robert Kiss