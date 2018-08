Decizia Președinției legată de șeful Jandarmeriei

Administraţia prezidenţială anunţă că CSAT va lua o decizie cu privire la numirea lui Sebastian Cucoş la conducerea Jandarmeriei după finalizarea anchetei privind violenţele din Piaţa Victoriei, din data de 10 august.

"Având în vedere evenimentele din data de 10 august a.c., din timpul protestului din Piaţa Victoriei, în care a fost implicată Jandarmeria Română, se impune ca luarea unei decizii de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării privind numirea colonelului Cucoş Gheorghe-Sebastian în funcţia de inspector general să se realizeze după pronunţarea organelor judiciare abilitate, cu privire la legalitatea acţiunilor Jandarmeriei Române. În acest context, problematica în cauză poate fi supusă analizei şi deciziei CSAT în cadrul unei viitoare şedinţe, luând în considerare şi concluziile anchetelor organelor judiciare competente", anunţă marţi Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, instituţia menţionează că, la data de 1 august, Ministerul Afacerilor Interne a transmis preşedintelui României propunerea de avizare de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a numirii colonelului Cucoş Gheorghe-Sebastian în funcţia de inspector general al Jandarmeriei Române, iar documentaţia referitoare la numire află în lucru la Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, potrivit News.ro.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare, adoptă hotărâri prin consens, în cadrul şedinţelor semestriale ale acestuia sau în intervalul dintre şedinţe, cu acordul individual al membrilor Consiliului.

"În ceea ce priveşte problematica interimatului funcţiei de inspector general al Jandarmeriei Române, se impune precizarea că Preşedintele României şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării nu au atribuţii legale potrivit legislaţiei în vigoare, aceasta fiind de resortul ministrului afacerilor interne, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române", mai anunţă Administraţia Prezidenţială.

Mandatul de interimar al şefului Jandarmeriei, Sebastian Cucoş, expiră marţi, ministrul de Interne Carmen Dan anunţând că a trimis la Cotroceni documentele prin care cere prelungirea mandatului lui Cucoş, însă nu a primit încă aprobare din partea preşedintelui Iohannis. Sebastian Cucoş se află la al doilea mandat interimar, astfel că, potrivit legii, pentru a ocupa din nou funcţia de şef al Jandarmeriei, el trebuie să dea concurs.

„Suntem încă în procedura de avizare. Sebastian Cucoş e inspector general al Jandarmeriei, teoretic şi astăzi poate să primească avizul de la Cotroceni de la Consiliul Suprem de Apărare al Ţării (CSAT). Noi am făcut demersurile şi am depus toate documentele astfel încât să nu ajungem în situaţia aceasta. (...) Nu ştiu, că s-a opus, că nu s-a opus (preşedintele Klaus Iohannis, n.r.). Ştiu doar că suntem încă în procedură. Nu am discutat cu domnul preşedinte despre acest subiect”, a declarat Carmen Dan la intrarea în sediul MAI.

Sebastian Cucoş a fost comandantul Jandarmeriei Române timp de un an. El a fost împuternicit de ministrul de Interne să îndeplinească atribuţiile acestei funcţii pentru o perioadă de şase luni în august anul trecut, după pensionarea generalului de brigadă Marin Andreiana, iar după expirarea acestui mandat i-a fost acordat un al doilea mandat interimar, care expiră marţi, astfel că Jandarmeria Română ar rămâne, practic, fără şef începând de miercuri.

