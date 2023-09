Robert Cazanciuc anunţă „măsuri concrete” împotriva şoferilor prinși beți sau drogați: „Nu va mai exista niciun fel de concesie”

Senatorul PSD Robert Cazanciuc afirmă, sâmbătă, că ”nu va mai exista niciun fel de concesie pentru persoanele care se urcă la volan băute, drogate sau fără permis, dar nici pentru cei care consumă sau fac trafic de droguri”. El prezintă pachetul de măsuri propus de PSD, care include dotarea poliţiei cu scannere mobile pentru verificarea autoturismelor sau dotarea Poştei Române cu aparatura necesară de scanare a tuturor pachetelor care intră în România pentru a primi viza „liber de droguri”, precum şi proceduri clare pentru toate firmele de curierat internaţional. Senatorul vorbeşte şi despre posibilitatea oferită părinţilor de a deconta 2-3 teste anuale prin care să se depisteze eventualul consum de droguri de către minori, iar în situaţia unor teste pozitive decontarea unui număr de 10 şedinţe de consiliere psihologică.

Senatorul PSD precizează că, deosebit de Legea Anastasia care îi trimite la închisoare pe cei care ucid pe şosele oameni nevinovaţi, urcaţi la volan băuţi, drogaţi sau fără permis, a propus, astăzi, în forul de conducere al PSD, acţiuni concrete, considerând că pentru fapte extreme este nevoie de legi adecvate.



”Un pachet de măsuri mai larg, 12 identificate într-o primă etapă, îi vizează pe cei care fac trafic sau consumă droguri. Vor fi avute in vedere măriri de pedepse, dar şi incriminarea unor fapte care favorizează traficul şi consumul de droguri. Vor fi iniţiate modificări legislative pentru înăsprirea sancţiunilor aplicate şoferilor care se urcă la volan beţi sau drogaţi, cum ar fi anularea dreptului de a conduce pentru 10 ani. Vom analiza legislatia europeana si practica CCR pentru a identifica cadrul legal care să permită chiar confiscarea autovehiculului condus de catre o persoană aflată sub influenţa drogurilor sau a substanţelor psihoactive”, afirmă Cazanciuc.



El menţionează că, ”printre măsurile concrete discutate se află şi dotarea poliţiei cu scannere mobile pentru verificarea autoturismelor sau dotarea Poştei Române cu aparatura necesară de scanare a tuturor pachetelor care intră în România pentru a primi viza „liber de droguri”, precum şi proceduri clare pentru toate firmele de curierat internaţional”.



”Una dintre propunerile apreciate ca fiind utile a fost şi posibilitatea oferită părinţilor de a deconta 2-3 teste anuale prin care să se depisteze eventualul consum de droguri de către minori, iar în situaţia unor teste pozitive decontarea unui număr de 10 şedinţe de consiliere psihologică. Atât testele cât şi consilierea vor fi efectuate în deplină confidenţialitate. Au fost formulate de asemenea propuneri de efectuare de teste cu sprijinul şcolilor şi acordul părinţilor. Cred că depistarea şi tratarea timpurie a consumului de droguri pot salva de la dependenţă”, mai afirmă Robert Cazanciu.c.



Am primit un mandat din partea preşedintelui PSD, domnul Marcel Ciolacu, de a continua dialogul cu toţi cei care pot contribui la conturarea unui pachet normativ care să conducă la diminuarea semnificativă a traficului şi consumului de droguri şi substanţe cu efecte psihoactive. Este revoltător că, astăzi, când propunem aceste măsuri legislative, la doar o săptămână de la tragedia din 2 Mai şi la o lună de la promulgarea Legii Anastasia, un tânăr s-a urcat drogat la volan şi a produs un accident mortal. Îmi doresc ca actuala lege să se facă cunoscută cât mai repede, de cât mai mulţi, pentru ca doritorii de „senzaţii tari” să ştie că folosirea maşinii ca pe o armă este crimă şi se pedepseşte cu închisoare cu executare. Nu mai este scăpare – închisoare cu executare”, mai scrie senatorul PSD.



Reprezentanţi ai PSD propun înăsprirea sancţiunilor aplicate şoferilor care urcă la volan beţi sau drogaţi, printre propuneri numărându-se anularea dreptului de a conduce pentru cel puţin zece ani sau chiar confiscarea autovehiculului condus de un şofer drogat sau beat. Propunerile au fost anunţate, sâmbătă, de către premierul Marcel Ciolacu, urmând ca modificările legislative să fie înaintate în primele două săptămâni ale actualei sesiuni parlamentare.

Editor : I.C