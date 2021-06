Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, sugerează într-un interviu pentru Digi24 că în Primăria Generală s-a creat de fapt o rețea de directori și oameni din eșalonul al doilea care rămân pe poziții, indiferent cine e primar general, și care conduc, practic, această instituție. Edilul Sectorului 3 spune că a avut „această percepție”, că nu Gabriela Firea, fostul primar general, conducea cu adevărat Primăria Generală, iar motivul pentru care nu a mai susținut-o pentru un nou mandat este că i-au fost blocate multe proiecte.

Gabriela Firea spunea că a pierdut un nou mandat de primar general din cauza „trădării” lui Robert Negoiță. „Este destul de dificil să comentez o astfel de afirmație, pe care într-o oarecare măsură n-o consider reală. Am muncit mult și foarte serios să ajung aici și cred că am ajuns într-o zonă în care nu-mi permit decât să lupt pentru obiective în care cred. Atunci când mi se propun obiective în care au nu cred, nu mă angajez: gândim diferit, avem o viziune diferită a lucrurilor”, a spus Robert Negoiță.

Robert Negoiță: „Am fost blocat în multe proiecte de Primăria Generală”

Întrebat de ce nu a mai susținut-o pe Firea, Robert Negoiță a spus: „Am fost blocat în multe proiecte de Primăria Generală, sub conducerea fostului primar general. Nu mi s-a spus niciodată că proiectele nu sunt susținute pentru că nu sunt bune. Pur și simplu eram blocat. Să dăm exemple. Nu este admisibil ca pentru un pod, pe care eu în continuare îl consider foarte necesar, care a durat două luni de zile să-l facem să fie funcțional, să circule mașini pe el, a durat un an de zile autorizarea de către Primăria Generală și asta cu piedici puse de către Primăria Generală. Și pe stânga, și pe dreapta. O chestiune pe care o consider inadmisibilă. Și vă mai spun altă chestiune, regretabilă deopotrivă. L-am inaugurat acum un an și ceva. Nici astăzi nu este recepționat acel pod, care, repet, a durat două luni să se circule cu mașinile pe el”.

Negoiță a mai menționat și trei pasaje „absolut necesare” pentru traficul din București. „Noi venim cu rezolvarea problemei de trafic făcând treaba Primăriei Generale, pentru că Primăria Generală ar trebui să facă poduri și pasaje, iar Primăria Generală vine și ne bagă bețe în roate și nu ne dă avizele necesare”, a acuzat Negoiță.

Robert Negoiță: „N-am simțit că doamna Firea avea o problemă personală cu mine”

Totuși, edilul consideră că această atitudine nu vine dintr-o problemă pesonală pe care vechiul edil ar fi avut-o cu el. „Din perspectiva mea, n-am simțit că doamna Firea ar avea o problemă personală cu mine. Nu cred că a fost o chestiune de rea-credință din partea doamnei primar general. Am avut o relație foarte bună. Am respectat-o și o respect în continuare ca om. Este un foarte bun comunicator. De multe ori mi-a făcut senzația că e om de echipă și a avut toată susținerea mea când a candidat prima dată. Dar mi-a creat această percepție, că de fapt nu conduce această instituție și că n-a fost o chestiune personală, ci pur și simplu lucrurile se întâmplau că așa se întâmplau ele”, a explicat Robert Negoiță.

Întrebat cine conducea, de fapt, instituția Primăriei Generale, Robert Negoiță a preferat să nu dea un răspuns. „Am propria percepție despre cum s-au petrecut lucrurile timp de patru ani de zile, doamna Gabi Firea n-a avut mare vină decât că nu a gestionat acea instituție mai în direcția în care și-a propus”, a menționat el.

Întrebat dacă oamenii care erau sub Gabriela Firea și care au rămas în Primărie continuă și acum să procedeze la fel, în mandatul lui Nicușor Dan, Robert Negoiță a spus că înainte de a pierde alegerile Gabriela Firea, în relația instituțională dintre Primăria Sector 3 și Primăria Generală s-a transmis mesajul că relațiile sunt pur și simplu înghețate. După ce a pierdut alegerile Gabriela Firea, a urmat o perioadă de o relativă normalitate, iar apoi, încet-încet, lucrurile au început să revină, blocajele să reapară, susține Robert Negoiță.

Prima întâlnire directă cu Nicușor Dan

El a spus că prima întâlnire directă cu Nicușor Dan, noul primar general, a fost abia săptămâna aceasta, după opt luni de la învestirea în funcție. „Eu personal n-am nimic de reproșat, sunt conștient că a fost și este foarte prins, nu este ușor de gestionat o primărie la nivelul Primăriei Generale”, a menționat edilul Sectorului 3.

„„Mulți directori care au fost și care au fost puși de către anumite conjuncturi și grupuri în continuare sunt acolo. Că mai răspund altor comenzi decât celor normale, și anume de la conducătorul instituției, e o chestiune greu de spus din perspectiva mea, nu pot să mă pronunț, aștept să văd cum evoluează această comunicare care a început ieri și care are un follow-up săptămâna viitoare și să sperăm că în două-trei săptămâni ne reîntâlnim, astfel încât să știm clar. Domnule, spune-mi direct, nu-mi doresc podul ăsta, că nu-l vreau. Subiect închis. Trecem mai departe. Pasajul ăsta îl doresc. Hai să lucrăm pe el! Îmi doresc obiectivul A, obiectivul B, obiectivul C nu-l vreau. Și am încheiat discuția. Dar atunci când ne privim și spui domnule, eu îl susțin și trec lunile și anii pe lângă noi și nu se întâmplă nimic, din perspectiva mea, am dreptul să fiu revoltat și punct”, a afirmat Robert Negoiță.

