Replici acide între un fost președinte și un candidat pentru Cotroceni, la Digi24. „Mircea Geoană se vede președinte și nu este cazul”, a declarat Traian Băsescu. Fostul președinte a comentat și gafa făcută de Mircea Geoană, care i-a urat Regelui Mihai sănătate, deși acesta este mort de șapte ani. Reacția lui Traian Băsescu vine după ce Geoană a spus despre el că se află într-o „zonă de degradare biologică”.

Geoană a spus că, dacă ar câștiga alegerile, i-ar folosi pe fostul președinte Klaus Iohannis sau pe fostul premier Dacian Cioloș „în plan internațional”.

Întrebat dacă și pe Traian Băsescu, Geoană a răspuns: „Mai puțin, pentru că e într-o zonă de degradare biologică destul de importantă, în sensul că nu cred că își mai dorește viață publică, a spus că nu mai dorește”, a spus Mircea Geoană, la emisiunea „În fața ta”.

„În sensul că e într-o perioadă din viață în care vrea să facă altceva și e bine să facă altceva, pentru că nu cred că a lăsat cea mai bună amintire. În sensul că a spus că nu mai vrea să facă viață publică”, a precizat el.

Replica lui Băsescu nu s-a lăsat așteptată. El a amintit într-o intervenție telefonică la Digi24 că Geoană a fost contracandidatul său atât la prezidențiale, cât și la Primăria Capitalei.

„I-am administrat două bătăi și pot să-i înțeleg resentimentele. Se pune în poziția de a se pregăti pentru a doua „Mihaela, dragostea mea”. El se vede președinte și nu e cazul”, a spus Băsescu.

„În ceea ce privește degradarea, sunt un om de 72 de ani. În mod categoric nu mai am sănătatea unuia de 30 de ani. Am o operație pe coloană, tiroidă, aortă și internări pentru infecții la plămâni. Dar acest lucru nu mă face să fiu la nivelul de degradare la care să doresc sănătate regelui Mihai I. Eu cred că domnia să are o obsesie care e generată de propriile lui gafe”, a continuat Băsescu.

„Nu poți să nu corectezi imediat, dacă a fost o greșeală, afirmația că-i dorești sănătate regelui Mihai. Probabil că a ajuns acasă, iar Mihaela i-a dat una peste ceafă și i-a spus: nătărăule, vezi că a murit”. Aș vrea să-i spun un lucru foarte direct. Nu mi-am propus să fiu parte a acestei campanii. Dar nici nu vreau să mă pun în situația să-l bat pentru a treia oară, de data asta fără să candidez”, a mai spus Băsescu.

Editor : M.B.