Scandalul testării colective a populației Capitalei l-a demis pe ministrul Costache. Cum au fost amăgiți bucureștenii

Principalul motiv care a dus la demisia ministrului Victor Costache a fost anunțul făcut de acesta miercuri seara la posturile de televiziune privind testarea colectivă a populației din București, au declarat pentru Digi24.ro surse oficiale. Ministrul a făcut turul presei pentru a anunța cetățenii că cei care locuiesc în Capitală vor fi testați „din ușă în ușă” pentru coronavirus, provocând stupoare și indignare atât în rândul celor din Comitetul de urgență, cât și la Guvern și în PNL, dar și la Palatul Cotroceni. Problema era că nu exista nicio decizie în acest sens luată la nivelul Guvernului și nici susținere logistică - nu există testele necesare pentru a acoperi testarea în masă. S-a creat astfel o așteptare în rândul populației care nu poate fi acoperită de autorități.

"Astăzi am semnat un protocol împreună cu domnul Streinu Cercel, care va fi validat şi dorim să implementăm un program inovativ de tipul celui din Coreea de Sud, dorim să testăm toţi cetăţenii din Bucureşti cu echipe mobile de testare door-to-door", a anunțat miercuri seara Victor Costache la Adevărul Live.

"Dorinţa noastră şi necesarul pe care l-am identificat în momentul de faţă este undeva la minimum două milioane - maximum cinci milioane teste", a spus Costache.

Anunțul ministrului a fost dublat de declarațiile făcute în paralel de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a spus că va începe această campanie de testare în masă în Bucureșți și că Primăria a pus la dispoziție 13 mașini. ”Astfel, cele 13 autoturisme din dotarea Companiei Municipale Managementul Transportului vor deservi Institutul Matei Bals, urmand a fi folosite pentru testarea in masa a bucurestenilor din grupele de risc (seniori si bolnavi cronici), precum si pentru pacientii infectati cu coronavirus, care vor fi sub tratament la domiciliu”, a scris Gabriela Firea și pe pagina sa de Facebook, miercuri seara.

A urmat un val de întrebări din partea populației Capitalei, oamenii dorind să știe cum și când vor fi testați pentru coronavirus, dar și un val de indignare din țară, inclusiv lideri locali ai PNL întrebându-l pe premierul Orban de ce s-a decis testarea preferențială a bucureștenilor și nu se începe, de exemplu cu cei de la Suceava, unde este zona cea mai afectată de epidemie, sau cu medicii și personalul medical din spitale, care se confruntă cu o gravă criză de echipamente.

Sursele Digi24.ro susțin că inclusiv președintele Iohannis a fost nemulțumit de acest anunț făcut fără acoperire decizională și logistică. Premierul Ludovic Orban a avut cu Victor Costache o discuție foarte aprinsă în care i-a cerut să-și prezinte demisia.

Ce se întâmplă însă cu populația care acum așteaptă să fie testată la domiciliu, conform promisiunilor făcute de însuși ministrul Sănătății?

Digi24.ro a întrebat-o pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, care a spus că astăzi va exista o discuție cu Adrian Streinu Cercel, pentru a se lămuri dacă această campanie va exista sau nu.

„Programul de testare pe scară largă în Capitală aparține Profesorului Streinu Cercel. Am subliniat acest aspect în toate declarațiile publice.

Primăria Capitalei pune la dispoziție logistică pentru acest program. Suntem instituție suport. Am predat ieri 13 mașini ecologice Institutului Matei Balș, care va alcătui echipele mobile medicale de testare. Nu sunt inițiatorul acestui proiect - nu sunt epidemiolog și îi respect pe specialiști -, ci un susținător cu toate resursele de care dispunem. Vom vedea astăzi ce ne va transmite Dl Profesor Streinu Cercel, cu care am ținut permanent legătura, dacă proiectul va mai continua sau nu”, a declarat Gabriela Firea pentru Digi24.ro