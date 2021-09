Scenariile moțiunii. Dacian Cioloș spune că USR PLUS nu va susține un guvern minoritar PNL

În cazul în care moţiunea împotriva guvernului condus de Florin Cîțu nu va trece, USR PLUS nu va susţine în Parlament un guvern minoritar PNL-UDMR, dar dacă moțiunea trece, va încerca să renegocieze aceeași formulă de coaliție, însă cu un alt premier, a declarat vineri seara, la Digi24, copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș.

„(Guvernul) rămâne minoritar, dacă va găsi susţinere în Parlament, pentru că oricum va trebui să vină să ceară încrederea Parlamentului peste maximum 45 de zile. Se va schimba structura Guvernului, pentru că va trebui să vină cu propuneri de miniştri pentru portofoliile rămase neocupate, dar nu va avea susţinerea USR PLUS. Noi nu vom susţine un guvern minoritar PNL, pentru că dacă nici cu noi acolo n-am avut convingerea că putem face reforme, cu atât mai puțin când am văzut cum acționează premierul Cîțu, când are mână liberă sau când își ia mână liberă, nu vedem de ce să susţinem un guvern minoritar”, a declarat Dacian Cioloș, vineri seara, la Digi24.

„Dar noi suntem dispuşi să discutăm o colaborare în continuare cu PNL şi cu UDMR, pentru că nu vedem altă posibilitate pentru USR PLUS de colaborare pentru formarea unui guvern decât cu PNL şi UDMR și suntem deschiși la această discuție, dar cu un premier cu care să putem lucra”, a adăugat Dacian Cioloş.

„Deocamdată nu avem ce să susţinem, deocamdată avem o moţiune de cenzură împotriva premierului, care e în Parlament. Haideţi să parcurgem această procedură şi vom vedea care vor fi rezultatele apoi”, a mai spus Dacian Cioloş, întrebat care sunt scenariile pe care le ia în calcul.

„Dacă trece moţiunea, vom încerca împreună cu PNL şi cu UDMR să reconstruim coaliţia. Preşedintele Klaus Iohannis este cel care face propunerea de premier, dar dacă intenţia celor trei partide este să propună... exact cum am făcut... sigur, nu e obligat în niciun fel, dar eu cred că şi interesul domnului preşedinte e să aibă un guvern care să lucreze la reforme. Nu asta ne dorim?”, a spus Dacian Cioloş.

Anterior, Cioloș dezvăluise că atât el, cât și Dan Barna au încercat să aibă o discuție cu președintele Klaus Iohannis, în contexul disputei politice din coaliție. Ambii l-au contactat pe șeful statului. Dan Barna nu a primit niciun răspuns, în timp ce lui Dacian Cioloș, Iohannis i-a spus că discuția ar fi trebuit să aibă loc înainte de izbucnirea crizei.