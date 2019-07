Scenariu: Barna nu câștigă alegerile, Iohannis îl propune premier pe Cioloș. Ar accepta liderul PLUS?

Dan Barna va fi candidatul Alianţei USR-PLUS pentru Cotroceni, iar Dacian Cioloş, actual europarlamentar și lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European, ar urma să fie premier. Invitat la Digi24, Dacian Cioloş a declarat vineri seara că s-a ajuns la un acord în privința candidaturilor, dar propunerea pentru tandemul președinte-premier de la USR-PLUS trebuie validată de structurile de conducere ale celor două partide.

„Asta a fost decizia pe care am luat-o în Alianță, analizând și profilul și competențele candidaților pe care îi aveam la îndemână. Eu am avut această experiență de guvernare”, a explicat Dacian Cioloș cum s-a luat această decizie a rolurilor din tandem.

El a reamintit că Dan Barna a fost desemnat deja candidatul partidului său, USR, pentru Preşedinţia României, însă tandemul Barna-Cioloș ca președinte-premier trebuie validat, conform procedurilor interne, și de conducerile celor două partide.

„Duminică, la ora 11:00, împreună cu Dan Barna vom avea o conferinţă de presă şi vom anunţa acolo rezultatul acestor negocieri, după ce rezultatul va fi confirmat de conducerile celor două partide. Azi am finalizat discuţiile, dar avem o procedură internă: structurile de conducere - Consiliul Naţional la noi, Comitetul Politic la USR - trebuie să ia cunoştinţă de rezultatul acestor negocieri, să le aprobe şi abia după aceea putem vorbi de încheierea discuţiilor şi a negocierilor. Este vorba de respectarea unei proceduri interne în partid şi de respect faţă de conducerile celor două partide”, a explicat Dacian Cioloş în emisiunea „24/7” de la Digi24.

Obiectivele USR-PLUS: modificarea Constituției și redefinirea rolului președintelui

Schimbarea Constituției și redefinirea rolului președintelui, pentru a consolida o republică semiprezidențială este ceea ce și-ar dori Alianța 2020. Liderul PLUS a detaliat ce își propune Alianța pentru campania electorală în vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie: „E important să vorbim nu doar de alegerile prezidenţiale, ci mai ales despre cum să guvernăm România, pentru că obiectivul nostru, al Alianţei, este să putem forma o majoritate în 2020, după alegerile parlamentare. Şi atunci am decis să prezentăm un tandem, în aşa fel încât în această campanie să vorbim şi despre modul în care trebuie să redefinim şi să consolidăm poziţia preşedintelui, să avem cu adevărat o republică semiprezidenţială, iar pentru asta e nevoie de modificarea Constituţiei, dacă avem o majoritate în Parlament. Şi atunci ajungem şi la subiectul mult aşteptat de români, care vor să ştie cum vedem viitorul României şi cum putem face ca lucrurile să meargă mai bine, pentru că ce vedem de trei ani de zile încoace (după 2016, care a trezit mai multe speranţe) a fost o guvernare catastrofală, preocupată mai mult să atace justiţia decât să crească bunăstarea românilor”, a mai explicat Dacian Cioloș.

Scenariu: Ar accepta să fie premierul lui Iohannis? Ce răspunde Cioloș

Întrebat dacă este dispus să renunţe la Bruxelles ca să guverneze, Dacian Cioloș a spus că din partea sa nu există dubii în această privință. „Am spus mereu că intru în partid pentru că vrem să ajungem la guvernare în 2020, să schimbăm România în bine. Vrem majoritate parlamentară, fiindcă am văzut cum e să guvernezi fără majoritate parlamentară”, a declarat fostul premier.

Întrebat dacă ar fi dispus să renunțe la Bruxelles și în eventualitatea în care nu va fi un preşedinte de la USR-PLUS, dar ar fi nominalizat ca premier de Klaus Iohannis, Dacian Cioloș a evitat să dea un răspuns tranșant. „Cred că Dan Barna are toate şanse să ajungă preşedinte. E sângele proaspăt de care are nevoie România, pe prezumţia asta mergem”, a spus liderul PLUS.

Două candidaturi pe dreapta ar ajuta candidatul PSD să ajungă în turul 2?

Nu cumva ar fi avantajat un candidat PSD de candidaturile lui Dan Barna și Klaus Iohannis, ambii de dreapta, care astfel și-ar putea fura din voturi, iar candidatul PSD ar putea ajunge în turul 2? a fost întrebat Dacian Cioloș la Digi24. „

Am avut alegerile europarlamentare și partidul care îl susține pe Klaus Iohannis și Alianța care îl va susține pe Dan Barna au avut împreună, cred, peste 50 la sută din voturi. Vedem PSD-ul care se duce pe pantă în jos, se îndreaptă încet-încet spre istorie”, a spus Dacian Cioloș. „Eu nu văd substanța la acest partid (PSD - n.r.). Acest partid s-a construit pe clientelism. Ei au urmărit să aibă acces la guvernare ca să poată canaliza fonduri din bugetul de stat către baronatele locale, care apoi, am văzut, au fost o grămadă de dosare în această direcție, inclusiv dl. Dragnea, liderul partidului, a avut unul. Deci au dezvoltat o metodă despre cum să canalizezi bani spre partid sau spre buzunarele unor acoliți acestui partid. N-a venit cu o viziune, ci cu o abordare clientelară și a tratat cetățeanul român ca pe un client politic (...) Românii se trezesc”, a spus liderul PLUS. El a explicat, amintind și de diaspora, că „miracolul” acesta s-a întâmplat la alegerile europarlamentare din mai.

Cine va pune mai mari probleme dinspre stânga? Viorica Dăncilă sau Gabriela Firea?

„Indiferența oamenilor ne-ar pune cea mai mare problemă, în rest, n-avem absolut nicio problemă. Dna Dăncilă și dna Firea cred că au dovedit deja ce pot, vedem în ce hal e Bucureștiul”, a spus Dacian Cioloș.

Cum vă veți raporta la Klaus Iohannis? Veți adopta o atitudine de non-combat și dacă da, credeți că va fi benefică? Pentru că în general, la alegerile prezidențiale, emoția aduce mai mulți oameni la vot... „

„Noi vom combate cu lipsa dialogului, cu minciuna, cu indiferența și lipsa de viziune. Nu cât de negru e celălalt de lângă noi, pentru că asta nu rezolvă problemele”, a spus Dacian Cioloș. Atacuri la persoană, lovituri sub centură să scormonim în istoria unui om - nu asta va rezolva problemele”, a explicat politicianul.