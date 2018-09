Scrisoarea anti-Dragnea. Pensiile și salariile mărite trebuie să aibă resursele financiare necesare, atrag atenția nemulțumiții

Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu, unul dintre cei trei semnatari ai scrisorii anti-Dragnea, a atras atenția, miercuri, că programul de guvernare promis de PSD, cu pensii și salarii mărite, riscă să rămână fără resurse financiare dacă nu se îmbunătățește activitatea Guvernului.

Adrian Țuțuianu a explicat că intenția semnatarilor scrisorii este de a îmbunătăți și a direcționa în perioada următoare activitatea Guvernului către „investiții”, „infrastructură”, sprijinirea mediului de afaceri, pentru că tot ceea ce a promis PSD să facă, prin programul de guvernare, adică pensii, salarii, ajutoare de stat pentru întreprinderi se pot face doar dacă există resursele financiare necesare”, a subliniat liderul social-democrat.

„Dăm ajutoare de stat la foarte multe companii, dar nu pot să înțeleg de ce, de exemplu, nu venim cu o infuzie de capital pentru societățile din industria de apărare, care au astăzi de lucru și care pot încheia parteneriate solide cu companii din SUA, Germania, alte state interesate de alocarea noastră de 2 la sută din PIB” pentru apărare, a spus Țuțuianu.

În ceea ce privește o remaniere a guvernului, Țuțuianu crede că deciziile în acest sens ar trebui luate după discuțiile în CEx și după referendumul din 6-7 octombrie. De altfel, el a subliniat că toți semnatarii scrisorii, în ciuda divergențelor cu liderul partidului, își vor mobiliza foarte bine electoratul în teritoriu pentru succesul referendumului.

El a precizat că a avut discuţii şi cu o parte dintre miniştri, care sunt membri ai CExN, deși o discuţie pe tema Guvernului este „prematură acum”.



„Unii miniştri sunt membri ai CExN, alţii nu. Cu o parte a celor care sunt membri CExN am avut discuţii (...)Noi nu am cerut o schimbare sau alta în Guvern. Remanierea Guvernului este o chestiune care cred eu că trebuie discutată după ce ne lămurim în CExN, după ce trecem de referendumul din 6-7 octombrie, şi această discuţie implică în principal pe prim-ministru şi, sigur, liderii partidelor din coaliţie. Este prematură discuţia acum despre Guvern. În interiorul scrisorii am spus că activitatea Guvernului trebuie îmbunătăţită şi am spus că activitatea Guvernului trebuie centrată în perioada următoare pe zona investiţiilor şi sprijinirii mediului de afaceri”, a susţinut Ţuţuianu.

Pe de altă parte, el a vorbit și de nevoia de finanțare locală, în special pentru anul viitor. „În scrisoare, am făcut o trimitere expresă la nevoia de sprijin pentru comunitățile locale. Avem în vedere aici continuarea programului pe Ordonanța 28/2013, care este un program viabil, cu rezultate foarte bune pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, dar am făcut referire și la Legea finanțelor publice, care trebuie să vină, pentru anul viitor, să acorde resurse suplimentare tuturor comunităților locale”, a spus Adrian Țuțuianu.

