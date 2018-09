Adrian Țuțuianu, explicații despre intențiile semnatarilor scrisorii anti-Dragnea

Vicepreședintele PSD, Adrian Țutuianu, a explicat, miercuri, că semnatarii scrisorii anti-Dragnea doresc ca partidul să fie condus interimar de președintele executiv, Viorica Dăncilă, până la organizarea unui Congres la care să fie ales un nou lider.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Țuțuianu a estimat că acest Congres ar putea fi organizat undeva la începutul anului viitor.

Un Comitet Executiv Național va fi convocat pentru vineri, la ora 12:30, pentru a discuta și decide despre toate aceste controverse.

„Noi nu i-am cerut dlui Dragnea să plece din partid. I-am cerut să plece din cele două funcții, pentru că vulnerabilizează” partidul, a spus Țuțuianu. El a explicat că scrisoarea care a apărut public are doar trei semnatari pentru că s-a decis că aceștia să-și asume documentul pentru toți liderii nemulțumiți, „un grup mai mare de lideri de organizații județene, membri ai CEx, cei mai mulți au fost vehiculați în presă”.

Citiți și: Lista membrilor CEx care au semnat deja scrisoarea anti-Dragnea

De ce a apărut scrisoarea anti-Dragnea

Adrian Țuțuianu a explicat că intenția semnatarilor scrisorii este de a îmbunătăți și a direcționa în perioada următoare activitatea Guvernului către „investiții”, „infrastructură”, sprijinirea mediului de afaceri, pentru că tot ceea ce a promis PSD să facă, prin programul de guvernare - pensii, salarii, ajutoare de stat pentru întreprinderi -, se pot face doar dacă există resursele financiare necesare”, a subliniat liderul social-democrat.

Pe de altă parte, el a vorbit și de nevoia de finanțare locală, în special pentru anul viitor. „În scrisoare, am făcut o trimitere expresă la nevoia de sprijin pentru comunitățile locale. Avem în vedere aici continuarea programului pe Ordonanța 28/2013, care este un program viabil, cu rezultate bune pe toate unitățile administrativ-teritoriale, dar am făcut referire și la Legea finanțelor publice, care trebuie să vină pentru anul viitor să acorde resurse suplimentare tuturor comunităților locale”, a spus Adrian Țuțuianu.

De asemenea, el a sugerat că o lege a amnistiei și grațierii nu este o prioritate, urmând a parcurge drumul firesc în Parlament.

„Nu am avut nicio discuție cu doamna Dăncilă (pe marginea acestei scrisori - n.r.), dar știu că dna. Dăncilă este un om responsabil și sunt comvins că dacă scrisoarea noastră va fi adoptată ca hotărâre a CEx, dna Dăncilă va trebui să facă ceea ce trebuie pentru partid”, a precizat liderul PSD.

Țuțuianu a mai spus că cei care contestă conducerea lui Liviu Dragnea doresc păstrarea coaliției cu ALDE. „O să avem discuții cu cei de la ALDE și sunt convins că dânșii sunt oameni politici cu experiență și că colaborarea este între partide și nu între persoane”, a menționat Țuțuianu.

„Este o scrisoare în care am încercat să facem o analiză succintă a situației actuale a PSD și am propus un număr de 18 măsuri pe care trebuie să le luăm ca partid în perioada următoare. Cred că dincolo de persoane, este foarte important să avem în vedere interesele României și (...) ale partidului”, a declarat Adrian Țuțuianu. „Am meditat mult, textul prezentat este un text convenit cu toți semnatarii acestei scrisori”, a spus vicepreședintele PSD, care a evitat să dea un număr exact al celor care susțin scrisoarea, motivând că n-o face pentru că s-ar putea să mai apară și alți susținători între timp.

Dacă nu veți obține demisia dlui Dragnea, ce veți face la CEx? a fost întrebat Adrian Țuțuianu. „Noi suntem membri ai PSD, vă spun de la început că nu plecăm nici din partid, nu facem nici altceva, vom continua să ne exprimăm în forurile statutare ale partidului - Comitet Executiv Național, Birou Permanent Național, în cadrul departamentelor sau Consiliului Național, după caz, pentru că nu cred că lucrurile se închid probabil astăzi sau mâine, este o scrisoare care trage un semnal de alarmă, am făcut un apel public la toți parlamentarii PSD, la toți liderii de filiale, la președinții de Consilii Județene, la primarii partidului, consilieri locali, județeni, să ni se alăture în acest demers, care nu are la bază niciun fel de alte interese, altele decât interesele naționale și interesul partidului social-democrat”, a răspuns Adrian Țuțuianu.

„Nu cred că ați văzut scris ceva de funcții în această scrisoare și nu cred că este cazul să discutăm de funcții. Soluția pe care noi am propus-o la punctul 2 din scrisoare este ca interimatul la conducerea partidului să fie asigurat de președintele executiv, așa cum este prevăzut în statut și într-un moment optim, noi am apreciat ca fiind începutul anului viitor să organizăm un Congres al partidului în care să luăm deciziile legate de conducerea viitoare”, a precizat vicepreședintele Senatului.

Dacă Liviu Dragnea refuză să-și dea demisia, veți cere asta în CEx convocarea unui Congres extraordinar? au insistat jurnaliștii. „Ne sfătuim, decidem împreună ce avem de făcut, în raport de evoluțiile interne din partid și de elemente care sunt exterioare activității partidului”, a răspuns Țuțuianu, precizând că aceste „elemente exterioare partidului” se referă la partenerii de guvernare, susținerea parlamentară din partea UDMR, dar și opoziția, în frunte cu președintele Iohannis. „Va trebui să avem un răspuns pentru orice reacție”, spune Țuțuianu.

„Partidul trebuie să rămână unit. Eu cred că există riscul, dacă nu găsim o soluție la problemele serioase pe care le are PSD astăzi, ca unii dintre parlamentarii noștri să plece spre alte partide politice. Am avut recent un caz la Botoșani (...), riscul acesta există, ceea ce poate genera o pierdere a majorității parlamentare, cel puțin la Camea Deputaților. De aceea îi rog pe toți parlamentarii PSD să aibă încredere în demersul nostru, să aibă răbdare și îi asigur că deciziile pe care le vom lua vor ține cont de interesul României și de interesul PSD”, a subliniat senatorul social-democrat.

Etichete:

,

,