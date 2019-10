Sebastian Lăzăroiu: „Se numesc Uniunea Salvați România, dar când momentul e greu, s-o salveze PNL!”

Analistul politic Sebastian Lăzăroiu consideră că alegerile prezidențiale vor fi o lecție pentru USR, care își va pierde mulți alegători. Uniunea Salvați România „se mișcă foarte prost” și alianța USR-PLUS nu a știut cum să-și gestioneze succesul de la europarlamentare, făcând multe greșeli, inclusiv persistând până la propagandă în ideea de a nu intra la guvernare și de a cere anticipate.

„Momentul cere să fi intrat la guvernare. Sigur că e foarte oportunist și comod. Care e diferența între ei și PSD? Că PSD zice: am făcut dezastru, faceți voi curățenie după noi. USR, care înseamnă Uniunea Salvați România (!!!!), domnule, salvează România! Dar nu în orice moment! Când momentul e greu, s-o salveze PNL! Când momentul e mai ușor, adică la anul, vine USR și-o salvează”, a spus, la Digi24, Sebastian Lăzăroiu. A continuat apoi în ton ironic: „Ar fi bine să avem un partid de opoziție pe veci. Și în 2100, eu n-o să mai fiu, poate nepoții mei, poate să voteze cu USR în opoziție”.

Ideea cu anticipatele a devenit o propagandă

Sebastian Lăzăroiu a arătat de ce ideea cu anticipatele a devenit o simplă propagandă: „Într-adevăr, ce spun ei e corect: da, când nu mai corespund, într-o țară democratică, după alegerile europarlamentare, asta s-ar fi întâmplat, s-ar fi ajuns la alegeri anticipate. De ce? Pentru că inclusiv partidul aflat la guvernare, văzând că a scăzut de la 46 la 22 la sută, ar fi zis haideți să stopăm scăderea, pentru că dacă mai stăm un an ajungem la 10 la sută sau la 15 la sută și hai să facem acum alegeri, să conservăm ăsta 22. La noi, politicienii nu gândesc așa, ei gândesc de azi pe mâine. Deci, e corect în teorie, dar deja ce spun ei e propagandă. E propagandă ce fac. În fiecare zi spun: nu intrăm la guvernare, vrem anticipate, deși li s-a explicat - și cu argumente raționale - că în România nu se pot face anticipatele decât dacă există o majoritate în Parlament care vrea anticipate. Majoritatea de azi din Parlament nu vrea anticipate, pentru că PSD-ul ar fi dezavantajat de alegeri mâine - s-a redus la jumătate, iar jumătate din parlamentari pleacă acasă; ALDE nu intră în Parlament; Pro România abia a început să se construiască, nu vrea să intre acum în alegeri, mai vrea un an; deci, nu există majoritate pentru anticipate”, a explicat Sebastian Lăzăroiu.

Succes gestionat prost. Greșelile alianței USR-PLUS

În opinia analistului, USR se mișcă foarte prost și a gestionat incredibil de prost succesul de la europarlamentare, care a fost un mare succes, fiind vorba despre o alianță nouă, care a obținut 22 la sută din voturi. „S-au apucat să se certe între ei, USR cu PLUS, să-și facă împărțeala, ce-o să fie la parlamentare. În loc să fuzioneze repede, ei nici măcar alianță politică n-au făcut pentru prezidențiale, au făcut alianță electorală, adică și-a lăsat fiecare loc, ca la logodnă, ne logodim ca să nu divorțăm. După asta, s-au apucat să-și facă congres înainte de alegeri! Niciun partid din România nu-și face congres înainte de alegeri. De ce? Pentru că la congres cineva pierde, cineva câștigă. Congres de alegeri, înainte de un scrutin național! Ăla care pierde își revine greu și nu se mobilizează în campania electorală pentru partid. Cea mai proastă decizie”, consideră Sebastian Lăzăroiu.

El a continuat să enumere greșelile USR-PLUS: „Vorbesc de alegerile locale din iunie și-și stabilesc candidații de pe acum, când noi avem alegeri prezidențiale în momentul ăsta. Iarăși, alegeri locale, care și alea stârnesc tot felul de controverse și e firesc să fie așa, dar n-ai nevoie de asta când ești în campania pentru prezidențiale. Foarte multe greșeli. Inclusiv asta: faptul că ei spun noi nu intrăm la guvernare, noi vrem doar anticipate și transformă anticipatele într-o propagandă”, a punctat fostul prezidențial.

Despre investigația RISE Project: Dan Barna să clarifice!

Întrebat despre investigația RISE Project, care îl vizează pe candidatul la alegerile prezidențiale Dan Barna, Sebastian Lăzăroiu consideră că liderul USR ar trebui să-și clarifice singur problemele, cu atât mai mult cu cât e campanie electorală și poate da explicații.

„Am citit-o în diagonală (investigația - n.r.), e și foarte tehnică și nici n-am avut timp, mi-a dat senzația că e un om care a făcut cam ce-au făcut foarte mulți când au ajuns să lucreze cu fonduri europene. Nu-mi dau seama care e responsabilitatea lui, dar el trebuie să clarifice, până la urmă. Toată povestea asta cu „hai să-i protejăm pe liderii opoziției de investigații”... să clarifice Dan Barna, da? Are ocazia, e campanie electorală, să iasă și să spună ce e adevărat și ce nu de acolo și care e responsabilitatea lui în - am înțeles - acele mici fraude care s-au comis. Chestia asta, că „suntem atacați, suntem sub asediu” - am văzut-o la simpatizanții USR -, e anormală. Lasă omul să explice despre ce e vorba!”, a spus Sebastan Lăzăroiu.

Redactor: Luana Păvălucă