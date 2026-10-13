Sorin Grindeanu, despre o amenințare a lui Nicușor Dan privind anticipatele: „N-am văzut. A fost vreun anunţ de la Preşedinţie?”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi seară, că nu a văzut niciun comunicat de la Preşedinţia României care să anunţe intenţia preşedintelui Nicuşor Dan de a declanşa alegerile anticipate. El a precizat că acest scenariu nu este unul potrivit pentru România, dar este constituţional.

Sorin Grindeanu a fost rugat să comenteze, marţi seară, la România TV, intenţia preşedintelui Nicuşor Dan de a dizolva Parlamentul, în cazul în care Guvernul Niculescu nu este învestit.

„Eu am văzut, a fost vreun anunţ, vreun comunicat de la Preşedinţie? Dacă e să vorbim de alegere anticipate, vreau să vă spun ceea ce am spus şi ieri (...) eu cred că pentru România acest scenariu nu e unul potrivit. Dar, da, e unul constituţional, în schimb”, a spus președintele PSD.

Grindeanu a adăugat că alegerile anticipate sunt „un scenariu care e prevăzut sau e o posibilitate prevăzuită de Constituţie, o posibilitate pe care, la un moment dat, s-ar putea să nu o putem evita”.

„Eu vă asigur, în ceea ce ne priveşte, că vom fi pregătiţi. Partidul Social Democrat, de altfel, am şi dat drumul la chestiuni organizatorice, treburi care ţin de bucătăria noastră internă, de pregătiri pentru un asemenea scenariu”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai declarat că PNL şi USR nu îşi doresc alegerile anticipate.

„Ştiu că fug de alegeri anticipate. În acest moment am această convingere că PNL şi USR nu-şi doresc alegeri anticipare”, a declarat Grindeanu.

El s-a arătat convins că PSD va lua, în cazul unor alegeri anticipate, cel puţin cât a avut la ultimele alegeri.

Preşedintele Nicuşor Dan este dispus să declanşeze alegerile anticipate, în cazul în care premierul desemnat Luca Niculescu nu va primi votul Parlamentului, au precizat pentru Cotidianul surse apropiate de şeful statului, care au precizat că Nicuşor Dan are pe masă toate variantele.

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Editor : A.C.