Sorina Pintea: Tragedia de la Săpoca putea fi evitată

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut o scurtă declarație imediat după ce a ajuns la Spitalul de psihiatrie Săpoca. Ea a vorbit despre remunerația personalului medical și a considerat că, din punct de vedere personal, putea fi evitată moartea celor patru pacienți și rănirea gravă a altor nouă.

„Am trimis dimineață corpul de control. Am considerat că e mai bine să vin și să finalizăm în seara asta cercetările ce țin de Ministerul Sănătății și pentru a lua măsuri urgente. Nu plec până nu finalizează Corpul de Control raportul. Am fost informată și am luat date preliminare. Sunt lucruri de neexplicat. Se verifică fiecare aspect, inclusiv fișa postului personalului medical”, a spus Pintea.

Ministrul a precizat că de la nivelul conducerii spitalului nu a fost făcută nicio solicitare pentru aprobarea firmei de pază a Ministerului Sănătății.

„Mai mult, în statutul de funcționare al acestui spital, în 2016, existau 828 de posturi, în acest moment există 873. Au fost aprobate și finanțate încă 45. De ce nu s-au ocupat, de ce nu s-au scos la concurs, rămâne de vazut. E un aspect care m-a intrigat”, a precizat ministrul.

Sorina Pintea a mai spus că sindicatul angajaților i-a trimis solicitări „doar pentru sporuri”, nu și pentru suplimentarea locurilor de muncă.

„Invocau condițiile periculoase. În spitalele de psihiatrie sporurile sunt între 55 și 75%. Guvernul a făcut o modificare a legii salariale, astfel încât să se asigure sporul minim, 55%. Până la 75%, spitalul putea să stimuleze pe cei care lucrează în secțiile de maximă siguranță. Solicitările au venit strict pentru sporuri, nu pentru angajări de personal. De aceea, legiuitorul a stabilit sporuri între limite, pentru că recunoaște pericolul acestei munci”, a mai declarat ea.

„O primă opinie personală - da, eu cred că da”, a declarat Sorina Pintea, întrebată dacă putea fi evitată tragedia de la Spitalul de Psihiatrie.

La dispoziția premierului Viorica Dăncilă, Sorina Pintea se află la Spitalul de Psihiatrie din Buzău pentru a coordona ancheta internă după ce patru persoane au murit și mai multe au fost rănite grav de un pacient, care i-a atacat cu un stativ de perfuzii. Bărbatul de 38 de ani, care a atacat pacienții, a fost internat cu sevraj etilic. Atacatorul s-a luptat cu polițiștii până a fost imobilizat.

Între timp, toți cei nouă pacienți de la Spitalul de Psihiatrie din Buzău au fost transferați în unitățile din București. Cel puțin trei dintre ei sunt în stare gravă.

Citește și Putea fi prevăzută criza violentă a pacientului de la Săpoca? Ce spun specialiștii

Redactor web: George Costiță