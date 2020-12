Soț și soție, parlamentari AUR. El deputat, ea senator: Nu se aștepta neam de neamul meu!

Au văzut Parlamentul doar din stradă, cu ocazia protestelor organizate de partid la București. Astă vară au mizat împreună pe AUR și acum, în iarnă, de ziua lui Moș Nicolae, au câștigat marele pot: vor fi parlamentari. Sunt soț și soție: familia Aelenei. Dănuţ şi Evdochia! El este navigator și ofițer electrician, ea asistentă medicală. Au acte de Năvodari, o pensiune aproape de mare și reprezintă partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Se pregătesc să ia calea Bucureștiului și să facă legi pentru țară. El va fi deputat, ea senator. Despre funcția care-i poate schimba cariera și viața, Evdochia Aelenei a precizat sec: „Nu se aștepta neam de neamul meu!”.

Peste Constanța plouă. Pe străzi sunt bălți. Unele mari. Plouă și-n Mamaia Sat. La opt și ceva a dimineții, dintr-o pensiune portocalie, cu bolid nemțesc la poartă, iese familia Aelenei. Proaspătul deputat AUR, Dănuț Aelenei, e programat la Năvodari să-și schimbe buletinul expirat.

Reporter: Cine conduce? Doamna?

Dănuț Aelenei: Doamna conduce! Dumnezeu conduce în primul rând.

Soția Evdochia e asistentă medicală și membră a partidului AUR. De 25 de ani, el o alintă... Dusia. Acum câteva zile au primit vestea că-n urma redistribuirii voturilor ea a fost aleasă senator.

Dănuț Aelenei: Din cauza faptului că au fost foarte puține voturi, am impresia că locul ei este discutabil. Nu știm. Încă nu avem o confirmare!

Reporter: Astăzi aflați!?

Evdochia Aelenei: Acum, da! Astăzi se va...

Reporter: Renunțați la spital, doamnă?

Evdochia Aelenei: Nu renunț la spital! Să mă ajute Dumnezeu! Să știți că nu țin foarte tare, că-n planul nostru n-a fost să ajungem la Parlament! Eu știu 90% că n-o să mergem amândoi, că eu, probabil, o să rămân acasă! Mie-mi place atât de mult anestezia încât s-ar putea să nu pot să renunț.

Reporter: Apropo, v-ați vaccina?

Dănuț Aelenei: Suntem rezervați, așa! Dacă se confirmă că vaccinul este într-adevăr bun pentru om, împotriva pandemiei, eu nu am nimic de comentat.

Evdochia Aelenei: Nu vreau să fiu cobai, să fac acum pe viteaza, vai, nu mă vaccinez, sau vai, mă vaccinez. Deci, la ora asta eu sunt indecisă.

Dacă Evdochia Aelenei va fi declarată oficial senator și va merge în Parlament alături de soțul deputat... ar fi o premieră în istoria politică a Constanței. I-ar plăcea. Zice că n-ar face-o pentru beneficii.

Evdochia Aelenei: Să-mi dea mie Parlamentul mașină? Ce, eu n-am mașină?

Reporter: Aveți suficienți bani să nu depindeți de nimeni?

Evdochia Aelenei: Da!

Dănuț Aelenei: Da! Da! Da!

Evdochia Aelenei: Avem suficienți bani încât să depindă și alții de noi!

Plouă intens și peste noi și peste ei și peste bolidul nemțesc. Din curiozitate... continuăm conversația. Amândoi zic c-au fost atrași în AUR de doctrină și mai ales de conceptul familiei tradiționale. Evdochia detaliază scurt.

Evdochia Aelenei, politician AUR: N-aș vrea copilul meu să se însoare cu unul! E clar?

Reporter: Ați fost vreodată în Parlamentul României, doamnă?

Evdochia Aelenei: Nu!

Reporter: Dumneavoastră ați fost?

Dănuț Aelenei: Am fost pe dinafară, așa... Am fost la... protestele organizate de partidul AUR în fața Parlamentului României.

Reporter: Dumneavoastră n-ați fost în interior, nici...

Evdochia Aelenei: Nu! Tot așa, pe afară. Am fost la toate protestele, ne-am tăvălit prin toate corturile.

Reporter: La câte proteste ați fost? Mai le țineți minte?

Evdochia Aelenei: Nu le-am numărat!

Reporter: Atât de multe sunt?

Dănuț Aelenei: Da, da!

Evdochia Aelenei: Păi, ne-am dus peste tot unde am fost chemați de AUR. Deci noi n-am făcut altceva!

Despre viitorul politic, Dănuț și Evdochia vorbesc puțin. Lasă loc colaborărilor politice, dar... cu o excepție.

Dănuț Aelenei: Cu UDMR-ul... Ne abținem!

Evdochia Aelenei: Ne abținem! Ne abținem acum cu UDMR-ul! Ne abținem!

Reporter: Cum vedeți partidul AUR peste 4 ani?

Dănuț Aelenei: Îl vedem mult mai mare. Dar depinde ce o să facem. Că dacă n-o să facem nimic și o să fim totdeauna un Gică Contra, să contrăm toate partidele astea, nu-l văd bine.

Ploaia pune punct conversației din poartă. Familia pleacă spre Năvodari. Avem același drum. Îi însoțim. Și-ntr-o parcare găsim timp și pentru epilog.

Reporter: Ați visat, doamnă, că veți ajunge în Parlamentul României?

Evdochia Aelenei: Poftim?

Reporter: Ați visat, doamnă, că veți ajunge în Parlamentul României?

Evdochia Aelenei: Neam de neamul meu!

Dănuț Aelenei: Să vă spun un secret.

Reporter: Vă rog!

Dănuț Aelenei: Când m-am născut eu, preotul din sat a zis că băiatul ăsta o să ajungă om mare!

Reporter: Cei care ajung în Parlament sunt oameni mari?

Evdochia Aelenei: Oare?

Dănuț Aelenei: Eu așa zic... Mari din punct de vedere decizional.

Reporter: Și dumneavoastră, ursitoarele, doamnă?

Evdochia Aelenei: Nu... Ursitoarele mi-au spus că o să devin asistentă medicală!

Soții Aelenei n-au fost singura familie care a candidat la Parlament pe listele partidului AUR. Alianța pentru Unirea Românilor a avut pe liste... 27 de variante de familie. Au candidat soț și soție, tată și fiică sau tată și fiu, mamă și fiică, ori mamă și fiu. La Iași, partidul surpriză a avut pe lista de candidați chiar și o familie ceva mai vastă: soț, soție și... o soacră.

