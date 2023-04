Stolojan: În Constituție nu e niciun cuvânt despre pensiile speciale. CCR a fost în conflict de interese pentru că sunt beneficiari

Theodor Stolojan a vorbit la emisiunea „În fața ta”, la Digi24, despre pensiile speciale şi despre angajamentele pe care România și le-a luat în cadrul PNRR și propune să fie implementat un sistem de pensii ocupaţionale în locul pensiilor speciale. Fostul preşedinte al PNL a declarat că în Constituţia României nu există nicio referire cu privire la pensiile speciale şi „Curtea Constituţională a fost în deplin conflict de interese” pentru că sunt beneficiari.

Theodor Stolojan este de părere că ar trebui să existe un nou sistem de pensii, ocupaţionale, prin care atât angajatul, cât şi angajatorul să contribuie cu un procent din venituri pentru viitorul pensionar.



„Problema cu pensiile speciale, sigur, ne-am angajat prin PNRR să facem o reformă a lor, bazată, adică să aşezăm aceste sisteme de pensii pe contributivitate şi pe sustenabilitate. Problema nu-i că am băgat în PNRR. Probabil că noi trebuie să facem o asemenea reformă în România. Sigur că oamenii sunt revoltaţi de mărimea pensiei la care s-a ajuns cu aceste pensii speciale. Pentru că pensii speciale, cum vreţi să le spuneţi, de serviciu special, există şi în alte ţări”, a declarat Stolojan.



”Parlamentul ar trebui el să judece, pe baza propunerilor Guvernului, în ce sectoare ale economiei, ale societăţii, în afară de pensia normală, bazată pe contributivitate, de pilonul doi, pensiile private obligatorii, mai e nevoie şi de un alt gen de pensie de serviciu special. Deci, Parlamentul trebuie să judece aceste lucruri pentru zona publică. Propunerea pe care am făcut-o eu este următoarea, avem o realitate cu care trebuie să dialogăm. Realitatea este că avem la ora actuală sisteme de pensii speciale, avem pensii la plată şi nu te poţi juca acum. Deci eu spun următorul lucru: acolo unde considerăm că avem nevoie şi de alte pensii decât cele pe pilonul unu, pilonul doi, care sunt pentru toată lumea de la 1 ianuarie 2024 punem în aplicare o legislaţie care o avem. Pensii ocupaţionale, astea-s pensii de serviciu, dacă vreţi pensii ocupaţionale. Care e diferenţa pe pensiile ocupaţionale? Presupun că şi angajatorul şi angajatul să contribuie cu un procent din venituri şi să constituie un fond de pensii care funcţionează aşa cum e pilonul doi la pensiile private, deci nu mai e un transfer de la cei care azi muncesc la cei care sunt la pensie. Eu sunt beneficiar de pensie de la Banca Mondială, unde am lucrat 6 ani de zile, şi funcţionăm pe constituire a unui fond de pensii şi unde este limitată ca procent, iar de la Parlamentul European poţi să ai câteva date, vrei, pensia nu poate depăşi un procent”, a precizat Stolojan.



Despre pensiile magistraţilor, Theodor Stolojan a precizat în Constituţia României nu există nicio referire cu privire la pensiile speciale şi „Curtea Constituţională a fost în deplin conflict de interese” pentru că sunt beneficiari. ”Aş vrea să mai fac o singură precizare vis-a-vis de pensiile speciale în cazul magistraţilor. Ştiţi că Curtea Constituţională, la un moment dat, a venit şi a spus că dacă te atingi de pensiile speciale înseamnă că ataci independenţa magistraţilor. În Constituţia României nu există nicio referire, niciun cuvânt, cu privire la pensii speciale şi ideea că dacă ai o pensie de 20.000 lei, cum e pensia medie la magistraţi, îi aplici un impozit progresiv. Înseamnă că ataci în independenţa justiţiei. Deci, Curtea Constituţională a fost în deplin conflict de interese când a dat acea decizie, pentru că majoritate a membrilor Curţii Constituţionale sunt beneficiar de acest gen de pensii speciale”, a adăugat Theodor Stolojan.