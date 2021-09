Surse: Cîțu îi va demite pe miniștrii, secretarii de stat, prefecții și subprefecții USR PLUS, dacă va fi depusă moțiunea de cenzură

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că premierul Florin Cîțu ia în cacul să demită toți omenii numiți în funcție la propunerea USR PLUS, dacă aceștia vor depune o moțiune de cenzură.

Este vorba de cei cinci miniștri din cabinet, Cătălin Drulă, Cristian Ghinea, Ioana Mihăilă, Ciprian Teleman și Claudiu Năsui, dar și secretari de stat, subsecretari de stat, prefecți și subprefecți.

Întrebat despre o eventuală remaniere a miniștrilor USR PLUS, Florin Cîțu a declarat: „Eu cred că e puțin bizar. Când depui o moțiune, trebuie să ai onoare.. Mi s-ar părea trist să pentru România. Ce facem? Astăzi votăm împotriva propriul guvern și mâine ce facem? Vor negocia cu PSD Ordonanța 13?”.

USR PLUS ar vrea să depună astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului din care fac parte. Moțiunea ar urma să fie semnată și de parlamentarii AUR.

Liderul deputaților USR PLUS și purtător de cuvânt al partidului, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, că deși „sunt foarte multe lucruri care ne deosebesc sau ne despart”, USR PLUS și AUR vor merge mai departe cu depunerea unei moțiuni de cenzură.

Pentru a depune o moțiune de cenzură, USR PLUS mai are nevoie de 37 de semnături, pe lângă cele 80 ale parlamentarilor partidului, pe care ar trebui să le primească de la AUR, care are 43 de parlamentari.

Editor : Robert Kiss