Tăriceanu: Îi propun premierului să analizeze dacă e nevoie de o remaniere mai largă a Guvernului

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat că formațiunea pe care o conduce a votat să continue colaborarea cu PSD. El a adăugat că îi propune premierului să analizeze dacă este nevoie de „o remaniere largă” sau de o restructurare a Guvernului.

„Am hotărât astăzi cu colegii să avem o anumită recalibrare a relației cu PSD, pentru ca viitorul coaliției să fie asigurat. Pentru că toți colegii au plecat de la premiza că este nevoie de continuitate și stabilitate politică. Am solicitat și un vot în privința continuării colaborării în cadrul coaliției și la guvern cu PSD.Votul a fost covârșitor, s-au înregistrat doar două abțineri. Unul din partidele de opoziție chiar a declarat că nu vrea să participe la guvernare. Nu au această capacitate de a-și asuma responsabilitatea grea a unei guvernări. În aceste condiții am decis să fim parte a coaliției de guvernare. Am consultat-o și pe doamna Dăncilă, și ei au același punct de vedere. Vom continua guvernarea”, a spus Călin Popescu Tăriceanu după ședința conducerii ALDE.

„Am să îi propun doamnei ministru să analizeze dacă este nevoie de o remaniere mai largă sau chiar de o restructurare a guvernului. Nu mă refer numai la persoane, ci la structura guvernului. O să schimbăm sau o să introducem câteva reguli în ceea ce privește funcționarea coaliției de guvernare, vom avea regulat ședințe formale ale coaliției în care vom luă deciziile importante. Altfel, ceea ce s-a întâmplat o bună bucată de vreme, ALDE a avut o atitudine foarte corectă, onestă, solidară în coaliție, au fost situații însă când am fost puși în decizii deja luate”, a mai spus șeful ALDE.