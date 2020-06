Tăriceanu: La cum se mișcă Guvernul, măștile promise din luna mai vor ajunge la românii care au nevoie după ce trece pandemia

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, critică guvernul pentru licitația privind măștile de protecție destinate persoanelor vulnerabile și acuză „un aranjament”. Liderul ALDE susține că licitația a fost contestată la solicitarea Guvernului pentru „a câștiga timp”.

„La modul cum se mișcă Guvernul Orban, măștile promise încă din luna mai vor ajunge la românii care au nevoie de ele după ce trece și starea de alertă, după ce trece și pandemia, dar, cel mai probabil, în timp pentru campania electorală!

Nici nu s-a terminat bine licitația măștilor pentru persoanele vulnerabile că ea s-a și blocat! L-am văzut cu toții pe Ludovic Orban care tuna și fulgera împotriva celor care au contestat licitația, o licitație care mirosea a aranjament încă de la început.

Cunoscându-l pe Orban și cât de șmecher îi place să se dea, eu citesc în altă cheie contestația. Scopul acestei contestații este de a da timp companiei care a câștigat licitația să aducă cele 115 milioane de măști și să se încadreze în niște termene contractuale pe care altfel nu le-ar fi putut respecta. Între două opțiuni, ambele rele - ori firma care a câștigat licitația avea deja milioanele de măști în România și atunci licitația miroase a aranjament cu Guvernul, ori nu le are în țară și nu are nici o șansă să le aducă în 7 zile, conform contractului - Ludovic a recurs la o metodă ingenioasă: se contestă licitația pentru a da timp companiei prietene să le aducă în țară. Până și contestația licitației dubioase miroase de la o poștă. De ce? Tot presa ne ajută: doamna care deține firma care a contestat licitația „făcuse parte din desantul PD-L adus de Monica Ridzi în minister în anul 2009”. Coincidență sau nu că tocmai o persoană care are legătura cu fostul PDL, actualul PNL, contestă licitația?”, scrie Tăriceanu, pe Facebook.

Premierul Ludovic Orban a cerut Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor să soluţioneze rapid contestația depusă la licitația privind achiziția de măști pentru persoanele sărace. Din cauza acestei contestații, persoanele cu venituri scăzute nu vor putea primi măștile promise de Guvern pentru protecția împotriva coronavirusului.

G4Media.ro a scris că firma Best Achiziții, care a încheiat mai multe contracte cu spitalele din subordinea Primăriei București pentru furnizarea de măști și combinezoane COVID 19, a contestat rezultatul licitației organizate de ministerul Sănătății în valoare de 73,6 milioane lei fără TVA pentru achiziția de 115 milioane de măști. Ministerul Sănătății a anunțat pe 24 iunie că Naguma Medical Supply SRL, deținută de omul de afaceri Michael Topolinski, este câștigătorul licitației pentru cele 115 milioane de măști, dar contractul nu a fost încă semnat, potrivit informațiilor G4Media.ro. Măștile ar trebui să ajungă la persoane vulnerabile, iar termenul de livrare este de 7 zile de la semnarea contractului.

Redactor: Robert Kiss