Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că oricare ar fi propunerea de candidat comun PSD-PNL la Primăria Capitalei, tot nu îl va putea învinge pe Nicușor Dan. Într-un interviu pentru Jurnalul de Seară de la Digi24, Băsescu a declarat că îi apreciază munca actualului primar general și că acesta a avut curajul să abordeze „problemele grele ale Bucureștiului”, lucru pe care alți edili nu l-au făcut.

„Orice s-ar spune despre Nicușor, omul ăsta a avut curajul să intre în Bucureștiul subteran, lucru pe care primarii n-au avut curajul să-l facă până acum. Au menținut activitatea la ceea ce se vede și au neglijat Bucureștiul subteran. Ori Nicușor aici a investit foarte mulți bani și eu cred că încă un mandat va face ca Bucureștiul să aibă infrastructură subterană acceptabilă.

Uitați-vă că au dispărut și toate cablurile care erau atârnate pe stâlp, au fost introduse în canalele subterane de comunicați. Se întâmplă lucruri importante în București. Uitați-vă că are curajul introducerii de sensuri unice. Cine ar fi crezut că va fi un primar care va avea curaj să spună „fraților, în Dorobanți sens unic”. Cine ar fi crezut? Uite că a făcut-o Nicușor și în foarte multe alte locuri văd că apare ideea, și nu numai ideea, ci se pune și în practică sensul unic, ceea ce ușurează mult traficul”, a explicat Băsescu.

Întrebat dacă îi place de Nicușor Dan în fruntea PMB, Traian Băsescu a răspuns: „N-aș spune că îmi place. Dar îi apreciez munca. Nu pot să spun despre un primar că-mi place sau nu-mi place. Dar mă uit că are curajul să abordeze problemele grele ale Bucureștiului. Traficul, cu sensurile unice și încep să văd modelul de la Bruxelles preluat și aici, cu foarte multe sensuri unice, ceea ce ușurează traficul. Și Bucureștiul subteran, cu țevile de la RADET înlocuite. Bucureștiul subteran cu căblăraia de pe stâlpi coborâtă sub trotuare”.

Despre Gabriela Firea, Băsescu spune că „are o problemă în partid” și că faptul că nu a fost desemnată candidatul PSD pentru Capitală arată „neîncrederea lui Ciolacu”.

„Nu cu mine are o problemă, sau nu eu cu dânsa am o problemă. Are o problemă în partid. Rar se întâmplă ca un partid să aibă un candidat care oricum ai da sondajele iese prima sau a doua și să n-o pui să candideze. E clar că e neîncrederea lui Ciolacu. Lui Ciolacu îi e frică de această doamnă că ar putea să câștige alegerile la Capitală și o să se trezească cu ea, „știi ceva, domn Ciolacu? Am câștigat la Capitală, în septembrie m-aș înscrie și ca independent la prezidențiale”. Aici e teama lui Ciolacu de Firea. Eu aș putea să-l liniștesc”,a mai declarat Băsescu.

Potrivit acestuia, „Firea n-are cum să câștige în fața lui Nicușor, pentru că bucureștenii sunt oameni instruiți”.

„Văd și ei ce se întâmplă în Capitală și că Nicușor e un primar care a preferat în loc să arunce banii pe imagine, pe cumpărat ochelari, pe dus pensionarii în Grecia, pe dus oameni la Sfânta Parascheva. În loc să cheltuiască bani pe astea a băgat bani cât a putut în infrastructura nevăzută a Capitalei. Ceea ce-i important”, a mai adăugat el.

Întrebat dacă alianța PSD-PNL se înscrie pe drumul pierzaniei la Capitală, Băsescu a afirmat că liberalii și social-democrații vor merge cu un candidat unic „care nu va câștiga”.

„Bucureștiul are peste 50% oameni inteligenți, oameni instruiți, care înțeleg ce se întâmplă în oraș”, a explicat el.

