Foștii premieri Ludovic Orban, Victor Ponta și Dacian Cioloș au vorbit, marți, în cadrul emisiunii „Studio Politic" de la Digi24, despre ce ar fi făcut dacă s-ar fi confruntat cu deficitul bugetar al Guvernului, de 1,4% în primele 3 luni ale anului, fiind preconizat un deficit excesiv la final de an de peste 5% și, totodată, au criticat actuala guvernare.

Ludovic Orban (Forța Dreptei): „Au cea mai mare rată de angajați în sectorul public din toate guvernările în ultimii 10 ani. S-au aruncat în cheltuieli iraționale, numai din dorința de a satisface clientela politică”

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Imaginați-vă că sunteți astăzi la Palatul Victoria, ce ați face dumneavoastră?

Ludovic Orban, fost premier: „Primul răspuns este să vă spun ceea ce nu aș fi făcut anul care a trecut. Este inadmisibil ce se întâmplă astăzi, la 3 luni de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, ca Guvernul să constate că nu are bani suficienți și că a dat drumul la cheltuieli pentru care nu are finanțare.

Anul trecut, Guvernul a încasat în plus față de 2021 la bugetul general consolidat 80 de miliarde de lei. Gândiți-vă ce înseamnă suma aceasta în materie de euro – 16 miliarde de euro în plus. Ce a făcut cu acești bani suplimentari? Nu a redus deficitul. Deși există un angajament al României obligatoriu, pentru că România este sub procedura de deficit excesiv din 2019, de reducere a deficitului bugetar, astfel încât în 2024 să ne încadrăm într-un deficit de sub 3%”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: 1,4% în primul trimestru ori 4, ajungem la peste 5% deficit.

Ludovic Orban, fost premier: „Ce au făcut? Ei au generat cheltuieli nenecesare, iresponsabile în toate domeniile. Au crescut cheltuielile materiale de serviciu, a crescut numărul de angajați la stat cu peste 30.000. Au cea mai mare rată de angajați în sectorul public din toate guvernările din ultimii 10 ani. Deci au crescut cheltuielile de personal, deși, pe lângă obligația de a reduce deficitul, ei au și angajamentul prevăzut în PNRR de a reduce ponderea cheltuielilor de personal în cadrul PIB-ului. S-au aruncat în cheltuieli iraționale, numai din dorința de a satisface clientela politică, nedându-și seama că de fapt ei trebuie să gândească și ținând cont și de o prognoză economică nefavorabilă pentru 2022-2024".

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Are cum un premier să nu vadă, să nu estimeze că se ajunge aici?

Ludovic Orban, fost premier: „Nu există așa ceva. În general, există o strategie fiscal-bugetară, bugetul trebuie gândit într-o perspectivă multi-anuală. Trebuie să ții cont de toate prognozele care sunt legate de creșterea economică, de inflație și care urmăresc principalii indicatori economici.

Ei au subestimat încasările de anul trecut care au fost mult mai mari decât s-au așteptat ei. S-au trezit cu 80 de miliarde în plus și în loc să gândească utilizarea rațională a acestor venituri în plus, care sunt provenite practic din creșterea taxelor și impozitelor plătite de cetățeni, ei au dat drumul la cheltuieli iresponsabile pe care acum nu le pot satisface, pentru că adevărul economic este cunoscut demult, că se va reduce ritmul de creștere economică, că potențialul companiilor de a plăti taxe și impozite se va reduce, că nu există garanția încasării veniturilor care au fost prognozate. Deci pur și simplu au făcut un buget din burtă, în care practic au dat drumul la niște cheltuieli, fără să aibă venituri.

Situația este extrem de gravă, pentru că nu cred că actuala putere are voința de a renunța la cheltuielile aiuristice pe care le-a declanșat...de frica alegerilor. Cum să am încredere că pot să reducă cheltuielile de personal, când ei au dat drumul la angajări într-un ritm amețitor care nu a fost atins de nicio guvernare în ultimii ani”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Dar vor tăia salariile?

Ludovic Orban, fost premier: „Nu pot să facă nici asta, pentru că este ilogic și absurd și va da naștere la procese în cascadă, pe care le vor declanșa angajații din sectorul public, pentru că nici măcar vechea lege a salarizării nu este aplicată în integralitate, așa cum era prevăzut”.

Victor Ponta: „Ciolacu n-are cum să îngroape acest mort în an de alegeri"

Victor Ponta, fost premier: „Sincer, n-am auzit niciodată de un Guvern care să greșească după 3 luni. Știu că a fost în 2009, atunci când a venit marea criză internațională, și era și un guvern nou.

L-am auzit pe domnul Orban, știu de când a venit domnul Orban, după aceea domnul Cîțu, domnul Ciucă - a fost un dezmăț fiscal pentru simplul motiv că n-are cine să critice. Cred că în continuare o să avem același lucru. Dacă greșește Ministerul de Finanțe și acolo, de exemplu, cred că sunt oameni cu care am lucrat și eu la buget și știu să facă bugete, dar dacă greșește ministrul de Finanțe sau falsifică date, prim-ministrul, dacă ar ști ceva despre funcția pe care o ocupă, ar vedea și i-ar zice «Băi ministrule de Finanțe, pleacă de aici cu chestia asta», sau ar face cum făceam eu. Îl întrebam pe Florin Georgescu, pe Liviu Voinea, Ioana Petrescu, oameni care se pricep și care mi-ar fi zis «Victor, vezi că au umflat veniturile sau n-au spus cheltuielile». Aș fi citit ce spune presa, aș fi vrut să văd ce scrie în Ziarul Financiar, în ziarele care au specialiști și aș fi văzut acolo...«Băi, mă păcălesc ai mei, ia veniți încoace». De aia nu se putea întâmpla în perioada în care am fost prim-ministru și în care a fost cel mai mic deficit bugetar.

Ministrul de Finanțe de la PSD zice că e gaură, șeful ANAF, care e de la PNL, zice că nu e nicio gaură, domnul Ciucă habar n-are, sincer. Eu nu cred că domnul Ciucă știa de gaură, pur și simplu nu se pricepe și nici nu i-a spus nimeni chestia asta. Dezastrul fiscal și al bugetului e mult mai mare decât acest 20 de miliarde. Dacă vă uitați la cât avem deficitul de cont curent, deficitul balanței comerciale, împrumuturile - România anul ăsta se va împrumuta 30 de miliarde de euro, numai dobânzile sunt 18 miliarde, dar n-ai cu cine să vorbești. Cred că nici domnul Ciucă, nici domnul Câciu, care n-au mai lucrat în viața lor în acest domeniu, nu știu sau au primit doar așa o chestie de la partid: „Domle, trebuie să anunțăm că stăm bine. Bine, stăm bine, dacă voi ziceți»”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Dar nu spuneți nimic de Marcel Ciolacu, cel care se pregătește să preia funcția de premier? Înțelegem că în acest moment s-a încheiat povestea cu anticipatele, se face rocada, Marcel Ciolacu ajunge premier, el va guverna România spre final de an, când intrăm în alegeri.

Victor Ponta, fost premier: „Și eu sper că va guverna mult mai bine decât s-a întâmplat până acum, când acum habar n-avea nimeni. Repet ce cred că auziți și dumneavoastră în discuțiile informale: Așa oameni nepregătiți ca acum n-au mai fost niciodată. Pentru că nu există opoziție de niciun fel, nu doar politică, nu există opoziție în media, nu există proteste de stradă, asociații, sindicate, nimeni nu zice nimic. Atunci e mai simplu să promovezi niște incompetenți loiali, decât să promovezi niște oameni deștepți, dar care nu spun «Yes» la orice. E o problemă nu doar în România, ci la nivel internațional. Văd că, cum a zis domnul Iohannis, de inflație e de vină Putin. Și la gaura asta de 20 de miliarde o fi tot Putin de vină. N-ai nevoie să pui oameni deștepți și care se pricep.

Îmi place că domnul Ludovic Orban, care a dat o mega gaură în buget, domnul Cîțu mai rămâne să mai critice, domnul Ciucă. Domnul Ciolacu o să moștenească acest mort, nu cred că poate să-l îngroape, pentru că sunt alegeri, haideți să fim realiști, că nu vrea nimeni să reducă acum, poate din 2025. Doar că până în 2025 groapa se va face și mai mare și va fi mai greu de astupat în 2025. Asta spun după 20 de ani de făcut bugete și politică.

Când nu era pandemia, era Putin. Dar când ești incompetent, nu te scapă nimeni, poți să găsești un vinovat”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Ce înseamnă 1,4% deficit astăzi, după 3 luni?

Victor Ponta, fost premier: „Nu înseamnă nimic, pentru că cifrele acestea, pe care le jonglează, nu au legătură cu realitatea economică. În România se cheltuie foarte mult, toată lumea cheltuie mult, nu doar statul. Și cetățenii...sunt pline avioanele, hotelurile, restaurantele, magazinele, oamenii cheltuie. Nu se produce nimic, singurii bani care intră cu adevărat în România sunt o parte dintre acești bani europeni. Dar și banii ăia trebuie să meargă într-un anumit loc. Și împrumuturile - cifrele oficiale sunt 32 de miliarde de euro, păi tot bugetul e 60, deci jumate împrumutăm din cât cheltuim. Să spunem că avem un buget anual pentru familie de 1000 de lei și să știm că, din 1000, 500 îi împrumutăm. Păi scrie faliment, doar că nu va fi în 2024, pentru că sunt alegeri.

Cum va gestiona Marcel Ciolacu această gaură și acest mort, n-are cum să-l îngroape în an de alegeri”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Iese PSD de la guvernare, sau vor împinge toate aceste datorii?

Victor Ponta, fost premier: „Se împing până după alegeri, se împing după domnul Iohannis, poate o să avem un președinte mai interesat de economie. Domnul Iohannis, în 9 ani, dacă ați auzit o declarație despre economie, să-mi arătați și mie, că eu n-am auzit”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: „Țopăiala fiscală”?

Victor Ponta, fost premier: „Țopăială mai mare ca în ultimii 2-3 ani n-a fost nici pe vremea lui Tăriceanu. A rămas celebru, că în 2007 – 2008 aveam bani și cheltuiam. Așa ca în ultimii doi ani, când n-am avut bani și am cheltuit mai mult decât pe vremea lui Tăriceanu...dar nu e interesat domnul Iohannis, își termină mandatul. În schimb, pe domnul Ciolacu, care vorbesc și căruia încerc să-i spun din experiența mea, cred că-l interesează, că după 2025 tot domnia sa sau PSD va trebui să conducă Guvernul, care o să înceapă să astupe gropile astea”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Dar nu-l absolviți de vină, că e acolo la Guvern. Și astăzi, la momentul la care vorbim, e tot în Guvern.

Victor Ponta, fost premier: „Foarte bine face”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Toate cheltuielile astea nejustificate sau faptul că am ajuns să facem economie, știa de cifre și dumnealui.

Victor Ponta, fost premier: „N-o să facă economie nimeni. Povestea asta am văzut astăzi că a trimis domnul Ciucă la toată lumea să vă tăiați 6% din corp, ca în Shakespeare. Cine să taie? Nu taie nimeni, că n-are de unde, dimpotrivă, o să se umfle. Am crezut că 70 de secretari de stat, cât am avut eu, că aveam PSD-PNL-PC și UNPR, că n-o să depășească nimeni. Acum sunt 200. Facem pariu că la anul vor fi 250? Care e problema? Deci nu se oprește nimeni.

Dacă cel mai bun liberal la economie a fost domnul Ciucă, după domnul Cîțu și domnul Orban, n-ai ce să aștepți. Poate că domnul Ciolacu, care a învățat mai mult în toți acești ani, dar va avea un ministru de Finanțe de la PNL, va reuși să o oprească puțin”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Nu-l absolviți de vină. Până la urmă l-a susținut pe Adrian Câciu la Ministerul de Finanțe și a participat la discuțiile despre buget în Coaliție.

Victor Ponta, fost premier: „Bineînțeles, dar problema este următoarea: Știe cineva să rezolve? Eu am preluat în 2012 cu o anumită gaură, cu ăia 20 de miliarde de la FMI. Împreună cu PSD-iști, cu liberali, cu oameni care știau, cu profesioniști”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Acolo n-au fost tot bani pe care România și i-a asumat că îi absoarbe, îi cheltuie, îi investește, îi produce?

Victor Ponta, fost premier: „Și i-am dat înapoi. Și am luat bani europeni, am avut deficit 0,9%”.

Dacian Cioloș (REPER): „Guvernul are 200 de secretari de stat, asta înseamnă cabinete, înseamnă sinecuri. Acolo trebuie tăiat"

Dacian Cioloș, fost premier: „În primul rând nu cred că s-ar fi întâmplat să am o astfel de surpriză dacă eu aș fi fost la guvern. (...)

Eu văd două probleme: fie au fost proaste estimate veniturile sau cheltuielile și atunci cineva trebuie să plătească pentru incompetență, fie a fost o minciună, ajustate cifrele în așa fel încât să dea bine și să fie distribuiți bani nu doar pe investiții. Ar trebui clarificată cauza problemei și rezolvată pentru că o să ne trezim anul viitor cu aceeași problemă.

Ce aș mai face...pensiile speciale trebuie reformate pe bune, sistemul de pensii trebuie reformat ca să fie sustenabil pentru că o parte din cheltuielile care pot fi reduse vin de acolo. Apoi, aparatul guvernamental trebuie evaluat și redus. Și nu doar ceea ce dau ministerele, pentru că eu știu cum e povestea asta, nu vor fi reduceri structurale ce vor propune ministerele, ci vor fi reduceri de conjunctură care vor fi compensate la următoarele rectificări bugetare. Aparat guvernamental redus.

Guvernul actual are 200 de secretari de stat, asta înseamnă cabinete, înseamnă sinecuri. Acolo trebuie tăiat. Evaluate agențiile guvernamentale și cheltuielile pe care le fac agențiile guvernamentale.”

Plenul Camerei Deputaţilor s-a reunit, marţi, pentru dezbaterile de la „Ora Guvernului”, unde participă ministrul Finanţelor, Adrian Câciu. Dezbaterea politică a fost solicitată de Grupul parlamentar al USR şi are tema: „Dezastrul încasărilor la buget din primele trei luni ale anului. Situaţia îngrijorătoare a deficitului bugetar”. În plen, Adrian Câciu a declarat că gaura de la buget nu este de 20 de miliarde de lei. „Încetinirea veniturilor se situează la cifra de 4,7 miliarde de lei”, a spus acesta.

