Un fost ministru şi un fost deputat au părăsit PSD pentru partidul lui Victor Ponta

Fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre şi deputatul Gabriela Podaşcă au anunţat, miercuri, că au demisionat din PSD şi s-au înscris în partidul ProRomânia, condus de Victor Ponta. Dobre a spus că un singur om a confiscat Guvernul şi Parlamentul şi realizează legi în interes personal, arătând că nu are ce să reproşeze foştilor colegi din organizaţia de la Constanţa pe care i-a anunţat înainte de a face acest gest, fără a transmite acest lucru însă şi celor din conducerea naţională a partidului.

Mircea Titus Dobre a organizat miercuri după-amiază o conferinţă de presă la sediul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa împreună cu fondatorul ProRomânia, Victor Ponta, şi cu deputatul Gabriela Podaşcă.

Fostul ministru al Turismului a anunţat că a plecat din PSD, partid în care se afla din 1999 şi s-a înscris în ProRomânia

“La ora actuală un singur om din România a confiscat Guvernul şi Parlamentul României şi realizează proiecte de legi sau legi în interes personal. Cred că nu s-a întâmplat niciodată în istoria democraţiei de 30 de ani din România ca un singur om să facă acest lucru şi cred că trebuie să ne dea de gândit dacă mai trebuie să se întâmple aşa ceva pe viitor”, a spus Mircea Titus Dobre.

El a mai spus că nu va vorbi niciodată de rău un adevărat social-democrat, dar a spus că acum în Guvern sunt persoane care au în trecutul politic legături cu PD.

“Niciodată nu voi vorbi urât de un PSD-ist adevărat, pur-sânge pentru că cei care sunt la conducerea ţării nu sunt de la PSD, ci mare parte din ei sunt de la PD sau de la PDL, inclusiv domnul ministru al turismului, tatăl lui a fost lider PDL de marcă şi priamr al sibiului din partea PD-ului”, a explicat Dobre.

El a precizat că nu are ce reproşa colegilor din organizaţia PSD Constanţa, pe care i-a anunţat de această mutare, dar nu le-a spus nimic celor din conducerea centrală a social-democraţilor.

Victor Ponta a spus că în partidul său a mai venit şi deputatul Gabriela Podaşcă, tot de la PSD.

El spune că ProRomânia are deja zece deputaţi şi va depune cerere pentru înfiinţarea unui grup parlamentar.

Ponta a mai spus că PSD este precum Titanicul, iar partidul său reprezintă o barcă de salvare: “Cineva mi-a spus că, având un actual cârmaci la conducere, PSD e ca Titanicul şi noi am lansat o barcă de salvare pe care cei care vor să salveze social-democraţia o să vină. Cine se bucură că are loc la business la luxury pe titanicul condus în mod greşit până la urmă îşi asumă acest lucru”.

Fostul premier Victor Ponta a suţinut că partidul său va fi selectiv şi nu va acceptat pe oricine ar vrea să vină, spunând că nu va primi baron şi că au fost membri PSD pe care i-a refuzat.

“Cei care pornim cu ProRomânia nu înseamnă că închidem uşa, dar ne permitem să fim selectivi, având în vedere că nici nu vrem să luăm 50 la sută de la primele alegeri şi atunci când ai ţinte mai rezonabile poţi fi mai selectiv. Pot să vă garantez că nu vreau baroni. M-a durut şi m-a costat atât de tare în 2014, ştiţi când îmi dădea domnul Iohannis cu lista, zicea baronul X, baronul Y, nu vă mai dau nume că îi cunoaşteţi şi eu trebuia să-i apăr deşi eu eram de acord mai degrabă cu Iohannis că nu sunt buni, dar sunt ai mei şi trebuie să-i apăr că aduc voturi”, a spus Ponta.

Întrebat dacă Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, foştii liderii ai PSD Constanţa, erau printre baronii la care s-a referit, Ponta a recunoscut că aşa este. “Dacă îmi aduc bine aminte în turul doi la prezidenţiale, am cam luat o bătaie aici, la Constanţa. S-ar putea să fie din cauza mea, dar unii oameni spun că e din cauza lor. Ştiu un singur lucru, că nu gândeam la fel, se vedea lucrul acesta, nu cred că era un secret pentru dumneavoastră cei din Constanţa, dar am zis hai, răspunde Liviu pentru ei, prietenul lor, Liviu, şi am luat o mare bătaie. În 2016 fără ei nu s-a prăbuşit, dimpotrivă”, a mai afirmat Ponta.

Mircea Titus Dobre a fost ministru al Turismului în guvernele Grindeanu şi Tudose, el fiind totodată şi purtător de cuvânt al organizaţiei judeţene a PSD Constanţa.

