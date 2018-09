Va vota Tudorel Toader la referendum? Răspunsul ministrului Justiției

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat în fața presei că va merge la referendumul pentru redefinirea familiei care va avea loc pe 6 și 7 octombrie, deși în acele zile are programată o vizită în afara țării. Toader, însă, nu a dezvăluit care va fi votul său.

"Voi vota. Știți că România are preşedinția din umbră a Consiliului UE. Înseamnă că ne pregătim ca de la 1 ianuarie să preluăm preşedinția, acesta e și motivul pentru care am mers în Italia și am avut o foarte bună întrevedere cu ministrul Justiției. Posibil ca la ziua referendumului să fiu într-o altă țară, dar legată tot de Consiliu, și probabil îmi voi lua un bilet de întoarcere mai repede și voi merge la referendum pentru faptul că din '90 până azi, niciodată n-am lipsit de la niciun proces electoral și nu voi lipsi nici acum," a precizat Tudorel Toader, după şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii, care a avut loc în această dimineaţă.

Toader nu a vrut să spună cum va vota şi nici nu a comentat modul în care a fost formulată întrebarea care va fi scrisă pe buletinele de vot.

Ordonanţa de Urgenţă privind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei în Constituţie a fost adoptată marţi în şedinţa de Guvern, costul total al organizării ridicându-se la aproape 164 de milioane de lei. Întrebarea la care vor răspunde alegătorii cu „da” sau „nu” este „Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”, referendumul urmând să aibă loc pe parcursul a două zile, în 6 şi 7 octombrie.

