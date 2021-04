VIDEO. Engleza îi dă bătăi de cap lui Costel Alexe: „ To-ta-litarian Regims of... bam-bam-bam”

Limba engleză îi dă bătăi de cap președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Acesta a încercat, într-o ședință, să pronunțe denumirea în engleză a unei asociații, dar nu a reușit, așa că a renunțat, pur și simplu.

Costel Alexe: „Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației județului Iași ca membru fondator al Asociației ATRIUM, Arhitectur To-ta-litarian Regims of... bam-bam-bam pe anul 2021. Cine este pentru?”

Aste vorbe despre Asociația ATRIUM - Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory.

