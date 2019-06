Violeta Alexandru, propusă preşedinte al PNL Bucureşti. Rareş Bogdan: Nu pot să fiu decât încântat

Consiliera lui Ludovic Orban, Violeta Alexandru, a fost propusă pentru a deveni președintele PNL București, au declarat surse din partid pentru Mediafax. Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că ar fi încântat ca Violeta Alexandru să fie propusă pentru șefia PNL București, precizând că este un om foarte valoros pentru partid.

„Dacă ar fi Violeta Alexandru nu pot fi decât încântat. Violeta a activat în societatea civilă mult timp, am lucrat în campanie, a fost unul dintre oamenii-cheie din campania pentru Bucureşti, a muncit fantastic door to door și la întâlnirile televizate. E un om foarte valoros. Putea fi bine pusă și pe lista de europarlamentare, la forța pe care o are, pentru că e un om foarte bun. A fost alături de Cioloș, după care a venit alături de noi, fiind consilierul domnului Orban și apoi a devenit cred membru la Sectorul 1”, a afirmat, marți, Rareș Bogdan.

Biroul Executiv al PNL urmează să voteze în ședința de marți, care este în desfășurare, propunerea liderului partidului, Ludovic Orban, au precizat sursele citate.

Ședința conducerii PNL programată marți se anunță una tensionată, în contextul în care conflictul dintre Ludovic Orban și Rareș Bogdan nu mai poate fi ascuns. Ludovic Orban îl blochează pe Rareș Bogdan în drumul promis acestuia înainte de alegeri către șefia PNL București, iar Rareș Bogdan reproșează partidului că nu vrea să își asume o opoziție clară la PSD, așa cum fac USR și PLUS, și mai ales nu vrea să plece din funcțiile pe care le deține în diverse consilii de administrație ale statului.

Biroul Executiv al PNL, care va avea loc la ora 9 marți dimineață, la Palatul Parlamentului, trebuie să tranșeze situația de la PNL București, unde Ludovic Orban a refuzat să îl lase pe Rareș Bogdan să fie președinte, după ce acesta a cerut să fie lăsat să își facă singur echipa de șefi de sectoare și secretar general.

Surse din conducerea PNL susțin încă ca Orban riscă să piardă la vot în forul de conducere al partidului dacă va încerca să își impună propriii săi oameni la Capitală.

Surse: mediafax, Digi24