Viorica Dăncilă, despre moțiunea de cenzură: Nu am nicio emoţie

Premierul Viorica Dăncilă spune că nu are „nicio emoţie” în ceea ce priveşte moţiunea de cenzură anunţată de PNL, având încredere în colegii săi parlamentari. De asemenea, întrebată despre parlamentarii plecaţi din PSD către partidul lui Victor Ponta, Dăncilă a spus că „o să îi judece românii”.

„Nu am nicio emoţie, cred în colegii parlamentari, cred în votul românilor şi cred că atunci când vorbim despre democraţie trebuie să avem în vedere în primul rând votul românilor, care au votat o coaliţie de guvernare, care au desemnat un guvern care trebuie să pună în aplicare programul de guvernare. Nu am emoţii”, a spus Dăncilă, întrebată dacă are emoţii privind moţiunea de cenzură anunţată de PNL, potrivit News.ro.

Întrebată despre parlamentarii care au plecat din PSD la partidul fondat de Victor Ponta, Dăncilă a răspuns: „Nu vreau să vorbesc despre plecările din PSD, o să-i judece românii, nu vreau să ii judec eu”.

Ea a făcut aceste declaraţii în judeţul Vrancea, unde, alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea, participă la punerea în funcţiune a Staţiei de Pompare şi Repompare 5 Haret (SRP5) din Amenajarea complexă Rugineşti-Pufeşti-Panciu, care va iriga culturile cu apă din canalul Siret-Bărăgan.

Ludovic Orban a declarat ieri că liberalii vor discuta despre o eventuală susţinere a moţiunii de cenzură cu toate grupurile parlamentare, „cu toţi parlamentarii care mai au o urmă de raţiune şi o urmă de bun simţ şi care-şi dau seama că România este împinsă în prăpastie de conducerea clanului lui Dragnea”.

Liderul PNL preciza că moţiunea va fi depusă în această sesiune parlamentară şi că liberalii vor depune toate eforturile pentru că acesta să treacă în Parlament.