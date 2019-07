Viorica Dăncilă, despre schimbările din Guvern: Ramona Mănescu, propusă la Externe, Nicolae Moga - Interne, Mihai Fifor- vicepremier

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că CEX al PSD a decis remanierea unor membri ai guvernului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, dar și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu vor fi înlocuiți din funcții.

Viorica Dăncilă a anunțat că Ramona Mănescu este propunerea pentru Externe, Nicolae Moga pentru Interne și Mihai Fifor pentru funcția de vicepremier pe Parteneriate Strategice.

„Am spus colegilor din CEx că avem două portofolii de vicepremier la care trebuie să facem nominalizări, cel pe Parteneriate Strategice că încă 6 ministere, le-am făcut o evaluarea. Am propus schimbare ministrului Carmen Dan cu senatorul Nicolae Moga, de la Constanța, am luat act de a schimba la MAE pe dl Teodor Meleșcanu cu Ramona Mănescu, am propus pe Mihai Fifor pentru funcția pe Parteneriate Strategice”, a anunțat Viorica Dăncilă.

Pentru vicepremier pe probleme economice interimatul se finalizează la jumătatea lunii august. „Vom avea o nouă discuție legată de acest portofoliu și bineînțeles de ministerele aflate în evaluare", a mai completat Dăncilă.

Carmen Dan și-a dat demisia din Guvern