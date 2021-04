Vlad Voiculescu îl compară pe Cîțu cu Ponta: Ideea că nu și-a prezentat deja demisia nu are nicio legătură cu onoarea

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu continuă atacurile la premierul Florin Cîțu. Acesta spune despre prim-ministru că nu a dat dovadă de spirit de echipă și că s-a folosit de „orice breșă” pentru a ataca echipa de la minister. Voiculescu îl compară pe Cîțu cu fostul premier Victor Ponta.

„Florin Cîţu a folosit ce s-a întâmplat la Foişor ca să întrebe dacă mai există onoare. Acest om nu mai are susţinerea propriilor colegi din Guvern, nu mai are susţinerea unei bune părţi a coaliţiei. În condiţiile astea, ideea că dumnealui nu şi-a prezentat deja demisia nu are nicio legătură cu onoarea (...) În ultimele zile, eu sunt șocat. Nu știu dacă avem de-a face cu un nou Ponta sau poate este o întâmplare, poate este nervos în perioada asta și nu îl mai înțeleg eu. Dar ce se întâmplă în ultimele zile mi se pare pur și simplu halucinant”, a declarat Vlad Voiculescu, într-o emisiune la Prima TV.

Acesta s-a referit la scandalul privind înființarea unui grup de lucru privind morții de COVID. Voiculescu a spus că discuţia despre constituirea grupului de lucru pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19 este una „ridicolă”.

„Mai întâi că e ridicolă toată discuţia. Când cineva semnalează o problemă gravă, de interes public, cum ar fi numărul deceselor de COVID-19, asta este tema şi la ani distanţă ca importanţă e că s-a făcut un grup de lucru şi că acest grup de lucru n-a apucat să funcţioneze, respectiv n-a apucat să constate care este dimensiunea problemei”, a afirmat Vlad Voiculescu.

După ce a fost demis, Vlad Voiculescu a insistat că morții de COVID sunt subraportați. Acesta a dat și exemplul spitalelor Colentina și ROL 2 unde ar fi fost „sute de morți” neraportați. Ulterior, ambele spitale au respins acuzațiile, susținând că raportările au fost făcute corect.

Întrebat cum va proceda în situaţia în care USR PLUS va desemna pe altcineva la Ministerul Sănătăţii, acceptând rămânerea lui Cîţu în funcţia de premier, Vlad Voiculescu a răspuns: „O să văd cum pot să servesc interesul public în contextul ăsta”. Fostul ministru afirmase cu o zi în urmă ca ar putea fi din nou propus la Ministerul Sănătății.

De asemenea, Vlad Voiculescu a declarat că că a primit în ultima perioadă amenințări cu moartea.

„Am primit o mulțime. La modul Facebook messenger. M-am pomenit cu mesaje în care mi se amenință familia. Mi s-au amenințat copiii, dar eu nu am copii”, a mai spus Voiculescu.

