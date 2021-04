Premierul Florin Cîțu a declarat luni seară că au existat discuții în ceea ce performanța lui Vlad Voiculescu pentru guvernare și a precizat că nu are nimic să își reproșeze cu privire la demitere acestuia. "Mi-am exercitat dreptul constituțional. Sunt dispus să îmbunătățim relațiile", a spus Cîțu la Jurnalul de Seară, la Digi24.

Întrebat când a vorbit ultima dată cu Vlad Voiculescu, premierul a precizat că lunea trecută și că în timpul cât acesta a fost ministru al Sănătății discutau atât la ședințele de Guvern, cât și la telefon. În ceea ce privește evenimentele din ziua în care l-a demis pe Vlad Voiculescu, Cîțu a răspuns: "Am luat o decizie. Am spus în coaliție (în ședința de luni - n.r.), miercuri a fost luată decizia”.

"Au fost discuții acum o săptămână și am spus că există o problemă pentru guvernare în ce privește performanța lui Vlad Voiculescu. Și Ludovic Orban și eu am spus că este o vulnerabilitate pentru întregul act de guvernare. Au fost mai multe elemente, sunt discuții pe care le ținem în coaliție. Deja era o decizie a Biroului Permanent al USR PLUS că îl susține pe Vlad Voiculescu. Am încheiat discuția în care am spus că am înțeles, dar pentru mine ca premier există responsabilități și voi face uz de orice atribut consituțional pe care îl am. Miercuri am luat o decizie. Nu s-a umplat paharul cu nimic, miercuri a fost pur și simplu momentul în care am luat decizia. Poate că trebuie să comunic mai clar data viitoare, dar nu am să-mi reproșez nimic, mi-am exercitat un drept constituțional. Dacă e ceva de îmbunătățit, eu sunt deschis", a declarat primul ministru.

Cîțu: Nu prin atacuri făcute asupra campaniei facem ca oamenii să se vaccineze

Premierul a comentat la Digi24 și cele mai recente declarații ale lui Vlad Voiculescu, referitoare la ritmul vaccinării și la lipsa unei campanii eficiente de comunicare. Cîțu spune că Voiculescu atacă nefondat o campanie de vaccinare care a dus la poziția a patra în Europa a României în privința persoanelor vaccinate cu ambele doze.

„Nu înțeleg să pui sub semnul întrebării o campanie de vaccinare pe care o susținem cu toții. Nu prin atacuri făcute de colegi asupra campaniei facem ca oamenii să se vaccineze, trebuie să susținem campania, chiar dacă nu ne convine. Campania ne ajută pe toți. De aceea nu înțeleg astfel de comentarii. România a avut o strategie cu care au fost de acord cu toții, respectiv vaccinarea personalului medical pentru a elimina focarele din spitale, apoi a vârstnicilor din centrele de bătrâni, a persoanelor de peste 65 de ani și a celort cu boli cronice, după care a început etapa a 3-a, în care se poate vaccina toată lumea", a declarat Florin Cîțu.

Cîțu: Ministrul Sănătății care va fi propus va avea toată susținerea mea

Cîțu a mai spus la Digi24 că va susține persoana care va fi propusă pentru a prelua portofoliul de la sănătate, atâta vreme cât va fi cineva competent.

"Îi ajută pe cei de la PSD, pe cei care neagă beneficiile campaniei, pe cei care sunt împotriva campaniei de vaccinare, nu și coaliția de guvernare. Astfel de comentarii distrug încrederea cetățenilor, aici avem o problemă foarte mare. Ministrul Sănătății care va fi propus va avea toată susținerea mea pentru a trece peste această perioadă. Dacă avem o persoană competentă care vrea reformă în sănătate”, susține Cîțu.

Întrebat ce va face dacă propunerea USR PLUS va fi tot Vlad Voiculescu, Cîțu a spus că nu va discuta scenarii.

"Să nu discutăm scenarii. În acest moment sunt lucruri foarte importante de rezolvat, e nevoie de un ministru al sănătății. (...) Nu avem timp să discutăm. Pentru mine e important să avem o coaliție care funcționează și un ministru al sănătății cât mai repede pentru că avem obiective foarte importante. Să începem să revenim la normalitate după 1 iunie", a conchis cu privire la acest subiect.

Editor : Alexandra Andronie