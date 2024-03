Ziua sondajelor pentru București. Înainte de ședința Coaliției, Nicușor Dan publică unul cu Piedone învingător la Primăria Capitalei

Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, ar câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei, conform datelor unui sondaj de opinie comandat și publicat luni de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Tot astăzi PSD și PNL așteaptă datele sondajelor comandate pentru a decide asupra candiatului comun sau candidaților cu care se vor prezenta la alegerile locale pentru Capitală.

Sondajul a fost comandat de primarul Nicușor Dan, care candidează independent pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

Potrivit rezultatelor, Piedone ar câștiga Primăria Capitalei (40,4%), în timp ce actualul primar general Nicușor Dan s-a clasa pe locul 2, la mică distanță (39,3%).

Pe locul 3, cu 16%, s-ar situa Sebastian Burduja, urmat la mare distanță de Diana Șoșoacă.

Gabriela Firea nu apare printre candidații măsurați.

Sursă: Nicușor Dan / Facebook

În același sondaj, bucureștenii au fost întrebați dacă sunt mulțumiți de direcția în care se îndreaptă Capitala, iar procentele au fost asemănătoare: 48,2% - direcție bună, 47,5% - direcție greșită.

Vot pentru Consiliul General

PSD ar obține cele mai multe locuri în Consiliul General (30,7%), potrivit sondajului comandat de Nicușor Dan.

Pe locul doi s-ar clasa alianța de dreapta ADU (27,2%), urmată de PNL (17,5%).

SOS România (Diana Șoșoacă) și Partidul Puterii Umaniste (Cristian Popescu Piedone) ar obține aproape 5% din voturi.

Vot la europarlamentare

În privința alegerilor europarlamentare, bucureștenii ar vota cel mai mult cu alianța PSD-PNL (45,7%), și cu alianța ADU (26,3%).

Ar mai primi voturi AUR (6,4%), REPER (5,8%), Partidul Puterii Umaniste (4,6%), SOS România (4,2%).

Sondajul comandat de Nicușor Dan a fost realizat în perioada 2-9 martie, pe un eșantion de 900 de respondenți.

PSD și PNL, așteptate să ia o decizie privind Primăria Capitalei

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a anunţat că așteaptă astăzi rezultatele sondajelor făcute de PNL şi PSD pentru desemnarea candidatului comun la Primăria Capitalei, menţionând că decizia va fi luată în coaliţie, după analiza acestor sondaje.

„Nu am reuşit să ajungem la a nominaliza un candidat sau altul (pentru Primăria Capitalei - n.r.) pentru că am agreat împreună să sondăm care sunt cele mai potrivite persoane. În momentul de faţă sondajele sunt pe final. Noi am sondat pe Sebastian Burduja şi pe Ionuţ Lupescu. PSD ştiu sigur că nominalizat-o pe doamna Gabriela Firea şi cred că pe primarul de la sectorul 4 (Daniel Băluţă - n.r.)”, a declarat Nicolae Ciucă duminică, la Prima News.

El a mai precizat că rezultatele finale ale sondajelor vor veni luni, iar candidatul pentru Primăria Capitalei va fi desemnat după analiza acestor sondaje.

Editor : Bogdan Păcurar