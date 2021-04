Povestea bărbatului care și-a văzut toată familia infectată cu COVID. Acum face apel la români să se vaccineze: „La mine a funcționat”

Un tânăr din Ilfov, Bogdan Grădinaru, s-a vaccinat împotriva COVID-19, dar familia sa nu a făcut încă vaccinul. Atât soția, cât și cei doi copii gemeni au trecut în ultimele două săptămâni prin infecția cu SARS-CoV2. Acum, bărbatul face un apel la români să se imunizeze.

„Treceți peste temerile false și vaccinați-vă, este un proces simplu și benefic. Haideți să ne ajutăm reciproc”, este mesajul lui Bogdan Grădinaru. El a povestit la Digi24 cum s-au infectat copiii și soția sa cu COVID-19.

„Ieri am ieșit din izolare, după 14 zile. Eu am fost singurul care nu s-a infectat cu SARS-CoV2, sunt vaccinat. Nu m-am protejat deloc, am spus că dacă e să trecem prin această neplăcere, să văd dacă anticorpii de la vaccin funcționează. M-am testat cu test rapid odată la 3 zile, a ieșit negativ de fiecare dată”, a spus el.

„Acesta este motivul pentru care încurajez vaccinarea, încurajez pe toată lumea să-și facă vaccinul și să nu le fie teamă de nu știu ce repercusiuni. La mine a funcționat. Sistemul meu imunitar a făcut față cu brio la 3 pacienți care au fost infectați cu COVID. Iar simptomele nu au fost ușoare, au fost medii spre grele”, a spus el.

