Povestea fotografiei virale cu jandarmul care stă pe un scaun

În tot haosul din Piața Victoriei, unul dintre cei aproximativ o mie de jandarmi care au intervenit la protest a avut timp să se așeze pe scaun și să se odihnească. Momentul a fost surprins de jurnalistul Dragoș Sasu, care a povestit la Libertatea cum a făcut fotografia.

Foto: Dragoș Sasu/Libertatea

Fotografia a fost realizată la ora 00:24 de minute, la intrarea pe bulevardul Ion Mihalache dinspre Piața Victoriei, spune jurnalistul Dragoș Sasu.

„Am urmărit o coloană de jandarmi, condusă chiar de către maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenției din Piața Victoriei. La un moment dat, jandarmii au primit ordin de retragere. S-au încolonat și s-au întors spre Piața Victoriei. Unii păreau relaxați, încercând să facă și câteva glume cu unii trecători mai tineri. (...) Peste tot erau aruncate scaunele terasei unei cafenele și mirosea ca după un incendiu major. Pe un colț de stradă, chiar pe unul dintre scaunele acelei cafenele, stătea un jandarm, care avea în brațe o butelie cu gaz lacrimogen. Nu am reușit să-mi dau seama de cât timp stătea acolo sau cât a mai rămas. Cert este că am avut timp să-l fotografiez. Colegii lui din coloană strigau: „Vezi că îți face poză! Ai grijă!” Jandarmul nu a reacționat. Am decis să imortalizez momentul pentru că mi s-a părut o imagine relevantă, la finalul unor acțiuni în forță cum rar am văzut. Jandarmii au alergat, la propriu, pe toate străduțele din jurul Pieței, agresând mulți oameni nevinovați, victime colaterale”, a povestit el, pe Libertatea.ro.

Fotografia s-a viralizat imediat pe rețelele de socializare și a devenit meme printre internauți.

