Primele explicaţii oferite de pilotul navei cu 14.000 de oi, răsturnate în Portul Midia

Florin Ieronim Rusu, pilotul navei Queen Hind, care s-a răsturnat duminică în Portul Midia, a postat pe Facebook o scrisoare deschisă în care prezintă cum s-a desfăşurat, pas cu pas, tragedia de duminică. El spune că a încercat să evite răsturnarea navei în mijlocul canalului şi blocarea portului, informează Mediafax.

Pilotul Florin Rusu a povestit, pe Facebook, mai multe detalii importante din momentul în care nava a plecat de la cheu şi până s-a răsturnat. Acesta susţine că, la început, nava a fost pusă pe uscat.

„Folosind maşina navei foarte încet înainte am constatat că nava nu se mişcă, refuzând să părăsească cheul. În acel moment am înţeles că nava este pusă pe uscat, fiind acostată la cheu şi îl informez pe Comandant despre aceasta. Prima întrebare a acestuia a fost <care este natura fundului mării în locul respectiv?>” Spunându-i că în acea zonă a portului nu avem decât fund nisipos şi mâl, acesta îmi sugerează să folosim maşina jumătate înainte şi nava va ieşi de pe uscat; lucru care s-a dovedit adevărat”, îşi începe pilotul descrierea evenimentelor din data de 24 noiembrie.

În continuare, Florin Rusu arată cum nava a fost destabilizată încă de la plecarea din cheu.

„Odată ce nava a părăsit cheul, remorcherele au început să lucreze conform ordinelor primite, iar maşina navei a fost redusă la foarte încet înainte.

Parcurgând aprox. 500 m până la ieşirea din zona Şantierului Naval, am remarcat că nava guvernează cu greutate, iar stabilitatea navei este precară, aceasta înclinându-se la stănga sau la dreapta foarte mult. În acel moment, am înţeles gravitatea situaţiei, am căutat să menţin nava la extremitatea maximă din stânga şenalului navigabil. Trebuia să evit blocarea portului în eventualitatea că nava se va răsturna în mijlocul canalului navigabil. Nava începuse să se incline spre dreapta exagerat de mult. Eram convins că există riscul de răsturnare a navei, cu siguranţă înainte de a ieşi din port, drept pentru care am stopat nava şi am solicitat asistenţă tuturor remorcherelor din port”, adaugă Florin Rusu.

Acesta povesteşte că alte trei remorchere au răspuns prompt apelului şi au încercat să restabilească poziţia normală a navei, însă fără niciun succes.

„Au răspuns prompt remorcherele Bucureşti, Alexandru 2 şi Pescăruş 3. Când remorcherele au sosit lângă navă, deşi au încercat să împingă nava din tribord, bordul în care era înclinată nava, aceasta continua să se încline, răsturnarea fiind iminentă. Trebuie să menţionez că toate cele 5 (cinci) remorchere au executat comenzile primite prompt şi cu profesionalism. Nava fiind foarte tare înclinată, deşi am luat în calcul reîntoarcerea navei la cheu, maşina navei nu a mai răspuns la comenzi, fiind probabil inundată cu apă. La acel moment, Comandantul navei, înţelegând că nava este pierdută, a ordonat Abandonarea navei şi salvarea echipajului”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

Pilotul consideră că marinarii români au intervenit într-un timp record pentru salvarea celor 22 de membri ai echipajului.

Nava cu pavilion Palau s-a răsturnat, duminică, în Portul Midia. La bordul ei se aflau peste 14.000 de oi şi un echipaj format din 22 de marinari. După patru zile de intervenţii, salvatorii au reuşit să aducă, până miercuri, la mal doar 207 oi.

Cazul oilor ajunge în Parlamentul European

O organizaţie internaţională de protecţie a animalelor a anunţat că a fost chemată joi în Parlamentul European pentru a-şi prezenta opinia în cazul navei răsturnate. Reprezentanţii organizaţiei au transmis, printr-un comunicat de presă, că se aşteaptă la reacţii foarte puternice şi chiar la infrigement din partea Comisiei Europene.

Editor web: Vlad Mironescu