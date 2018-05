Radu Naum: „În orice domenii sunt niște repere și între repere există Reperul. Cristian Țopescu asta era”

Jurnalistul sportiv Radu Naum i-a adus un omagiu celui care a fost Cristian Țopescu. „În orice domenii sunt niște repere și între repere există Reperul. Cristian Țopescu asta era: Reperul”, a spus moderatul emisiunii "Fotbal Club", de la Digi Sport.

„În orice domenii sunt niște repere și între repere există Reperul. Cristian Țopescu asta era: Reperul. Sunt foarte multe lucruri de spus... Era el mai popular, furase startul, ca să spun așa, a fost prima voce cu adevărat a televiziunii române”, a spus Radu Naum, moderatul emisiunii "Fotbal Club", de la Digi Sport.

„Dincolo de a face statuie unui om care dispare, rețin: a fost un reper esențial, de exemplu faptul că a avut curaj înainte de 89, într-o perioadă când puțini puteau să aibă așa ceva, încercând să ceară anumite drepturi pentru fotbaliști, drept pentru care a fost și interzis, de la 10-le Nadiei până la golul lui Hagi în meciul cu Columbia. Sunt multe lucruri cu ajutorul căruia ne recunoaștem povestea personală, poate, în sport. Sunt lucruri pe care fiecare le are în comun cu Cristian Țopescu, pentru că am trăit realmente cu el tot felul de evenimente sportive, o voce care ne-a însoțit multă vreme”, a adăugat jurnalistul sportiv.

„Pentru mine, acest cutremur emoțional este cu atât mai mare cu cât am fost parte dintr-o generație pe care el a vrut să o promoveze în televiziunea de sport, în TVR, la începutul anilor 90. Ăsta e un alt lucru interesant, nu i-a fost îndeajuns că era în sine o instituție, dar a vrut ca instituție în care lucra să se primenească, să ajungă într-o zonă în care să poată să aibă un alt start după anii 90. Iarăși, puțini oameni reușesc așa ceva, puțini șefi de instituții. Sunt lucruri importante care nu trebuie uitate”, a subliniat el

„Era mai puțin decât tot ce suntem noi astăzi. Era un om care voia ca lucrurile să se întâmple cu calm, cu foarte multă băgare de seamă, cu foarte mult fair-play și multă cumpătare. Întotdeauna când existau conflicte încerca să spună: haideți să stăm puțin, să ne calmăm, să vedem despre ce este vorba cu adevărat, să nu ne luăm de cap – ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi de multe ori”, a adăugat Radu Naum.

„Acum 25 de ani am comentat un meci la o Cupă Mondială, alături de el, și am văzut o dată în plus cât de mult scria înainte, câtă documentare făcea și cum reușea să transmită oamenilor locul în care se afla și evenimentul”, și-a amintat jurnalistul Digi Sport.

Fostul comentator sportiv Cristian Ţopescu a murit marți, la vârsta de 81 de ani. În urmă cu o săptămână, el a fost internat de urgență la Spitalul Elias. Astăzi, el a suferit un stop cardio-respirator iresuscitabil.

