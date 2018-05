Cristian Țopescu, în 2013: Nu mai avem răbdare să ne ascultăm unii pe alții

Cristian Ţopescu a povestit în emisiunea „Conversații esențiale”, realizată în mai 2013, principalele momente ale carierei, pasiunile care l-au mânat în toţi aceşti ani, dar şi ceea ce a încercat să insufle, la rândul lui, nepoţilor săi şi, în general, tinerei generaţii: corectitudinea. Cristian Țopescu a intrat și în politică, însă acest episod i-a provocat o senzație de jenă. În plus, jurnalistul considera că românii și-au cam pierdut capacitatea de a se asculta unii pe alții.

Fostul comentator sportiv Cristian Ţopescu a murit marți, 15 mai 2018, la vârsta de 81 de ani.

„În societatea românească de astăzi a cam pierit capacitatea de a ne asculta unii pe alţii. Nu mai avem răbdare să ne ascultăm. Mă uit la emisiuni de televiziune la care oamenii se întrerup la jumătatea frazei, vorbesc doi sau trei în acelaşi timp. Parafrazând un scriitor, mitocănia sufocă România”, consideră jurnalistul.

Cristian Țopescu și-a amintit prima competiție pe care a comentat-o și lansarea în cariera de comentator sportiv.

„În probele la care nu participam mă duceam la microfonul arenei hipice și pentru că știam foarte multe lucruri despre cai și călăreți le spuneam spectatorilor. Lucrul ăsta a plăcut foarte mult, cineva de la radio m-a ascultat și m-a rugat să înregistrez un reportaj pentru Radio București. Mi-a dat un magnetofon greu, imens, și m-am așezat pe jos, în colțul arenei și am înregistrat o probă hipică la care eu nu participam. Am fost întrebat dacă mă mai pricep și la alte sporturi și am răspuns da”, îți amintește Cristian Țopescu.

Pe Cristian Ţopescu îl întristează ceea ce se întâmplă în societatea românească, pe de o parte, şi în jurnalismul sportiv al ultimilor ani, pe de altă parte, afirmând că am uitat reguli simple de bune maniere, precum „mulțumesc”, „te rog”.

„Nu vreau să dau nume, nu-mi cereţi asta. Dar există mulţi colegi cărora le micşorez sonorul, altora le închid de tot sunetul şi îmi fac propriul comentariu. Pentru că există acum dorinţa de a epata prin datele statistice pe care le-au citit pe internet. Şi în timpul unei întreceri sportive eşti asaltat de comentator cu atâtea date tehnice şi atât de puţin comentariu sportiv despre ceea ce eu văd, că la un moment dat te enervezi şi închizi sonorul. Există arta de a tăcea. A scris despre ea doamna Ecaterina Oproiu despre un comentariu al meu la un meci de tenis. Pentru că, mai ales la tenis, nu trebuie să vorbeşti tot timpul când se joacă. Pentru că enervezi”, spune Cristian Țopescu.

Despre hotărârea Guvernului de a majora numărul de ore de sport din programa școlară pentru clasele I-IV la patru ore pe săptămână acesta consideră că este una înțeleaptă.

„Realitatea ne arată că ai noștri copii nu se mai îndreaptă către sport. Părinții le scot scutiri medicale de frică să nu-și julească vreun genunchi, sau vreun cot, copii stau la școală sau acasă în majoritatea timpului în poziții statice, fac foarte puțină mișcare și ne-am trezit într-un clasament al Uniunii europene pe locul trei ca număr de copii obezi. Asta este, fără să par patetic, dramatic pentru starea de sănătate a națiunii. N-aș fi crezut vreodată că în România pot fi atât de mulți copii obezi. Sportul de sănătate e din ce în ce mai puțin practicat. Piramida sportului românesc, care are în vârf campionii, s-a îngustat de la bază și nu mai există rezervorul acela de talente”, afirmă Cristian Țopescu.

A aplicat regulile sportive, ale competiției reale și a intrat în politică fără a deveni politician, fiind convins că în Parlamentul României trebuie să existe o voce care să susțină sportul românesc.

„Când am ieșit din politică, am ieșit cu un oarecare sentiment de jenă, constatând care este atmosfera din parlamentul actual și ce tip de colegi aș fi avut. Alegătorii au o impresie greșită despre Parlamentul văzut din afară. Dacă ar ști ce se întâmplă în interior, mai știu uneori datorită televiziunilor, nu știu pe câți dintre actualii aleși i-ar mai vota”, consideră Cristian Țopescu.

El a notat atunci greșelile de exprimare în limba română pe care le făceau parlamentarii și, păstrându-și simțul umorului, a rezistat „într-o atmosferă care, de multe ori, nu te îndemna să zâmbești, ci, din contră, să te întristezi”.

Cristian Țopescu a dezvăluit în emisiunea „Conversații esențiale” că lucrează la o carte care va fi publicată cel mai probabil la sfârșitul acestui an, în care va descrie cei patru ani trăiți în Parlament.