Raed Arafat: Mergem spre o situație din ce în ce mai complexă. Uitați-vă în jur, toate țările iau măsuri serioase, nu e de glumit

Situația epidemiei de coronavirus va fi „din ce în ce mai complexă” în România, spue șeful DSU, Raed Arafat. El se referă la venirea iernii, cu temperaturi scăzute, gripă sezonieră și vacanța de Crăciun și revelion. Aceasta, în condițiile unui număr crescut de cazuri de COVID-19 în România.

Arafat spune că este posibil ca această creștere a numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus să fie cauzată de începerea școlilor și întoarcerea oamenilor din vacanță la muncă, dar vine și cu o veste bună: în ultimele două săptămâni „nu s-au semnalat probleme grave”.

„Așteptăm să vedem și prima săptămâna din octombrie, cert este că mergem spre o situație din ce în ce mai complexă, vine iarna, gripa sezonieră, frigul, îi place virusul, vine o situație în care e posibil să nu vedem o scădere”, a spus Arafat la Digi24.

Șeful DSU spune că purtarea măștii a redus rata de transmitere a gripei sezoniere.

„Era de așteptat acest lucru, cine are masca se protejează și de virusul gripal sezonier. Dar asta nu înseamnă să nu ne vaccinăm. Ministerul Sănătății am înțeles că are dublul dozelor pe care le-a avut anul trecut, deja sunt disponibile Vaccinarea împotriva virusului gripal este foarte necesară în perioada aceasta, pentru că reduce riscul, mai ales pentru persoanele vulnerabile. Și în loc să se trezești și cu gripă și cu SARS COV2 sau să te trezești cu o gripă foarte puternică, soluția care ajută în perioada asta este vaccinarea antigripală”, a spus Arafat.

„Purtarea măștii și distanțarea ajută și la limitarea gripei, dar vine perioada în care trebuie să fim foarte disciplinați: ești răcit, nu te simți bine, vorbești cu medicul de familie, nu te duci la lucru, nu îi expui pe alții. Ăsta e cel mai important lucru”, a adăugat el.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare este cel al sărbătorilor de iarnă, când oamenii se întâlnesc, socializează, pleacă în vacanță sau participă la slujbele religioase.

„E foarte greu de spus acum. Pentru că acum sunt regulile pe care le știm foarte bine. Să vedem cum evoluează situația. Dar uitați-vă în jurul nostru, toate țările iau măsuri serioase, nu e de glumit. Chiar în pofida faptului că există presiuni din partea unei părți a populației, există proteste, totuși, factorii de răspundere iau decizii serioase. Asta depinde de situația epidemiologică, e greu să spunem acum cum va fi în decembrie, care va fi situația. Cred că decizii trebuie discutate în noiembrie - care sunt măsurile. Nu uitați, e aspectul bisericilor în Crăciun și apoi mai avem și restaurantele care organizează revelion”, a spus Arafat.

El adaugă că anul acesta petrecerile de revelion nu pot fi ca în anii precedenți.

„Regulile trebuie discutate pe baza situației epidemiologice. Orice decizie este în interesul sănătății publice, gândirea autorităților este pe interesul public general, chiar dacă se supără unii sau alții, interesul public al majorității, nu la interesul individual”, a spus el.

