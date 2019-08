Raed Arafat, replică pentru bărbatul care a reclamat că SMURD nu a intervenit pentru a salva de la înec o fată în Vama Veche

Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat după ce un bărbat, instructor de înot, a povestit modul în care a salvat de la înec o tânără de pe o plajă din Vama Veche, în timp ce echipajul SMURD care se afla în zonă nu intervenit. Arafat spune că salvarea fetei trebuia să vină de la salvamari.

Șeful DSU, Raed Arafat, a scris, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că îi mulțumește bărbatului care a intervenit să o salveze pe tânăra aflată în pericol de înec, dar trage și un semnal de alarmă: „Echipajele SMURD de pe plajă nu sunt echipaje de salvamar”.

„A salvat o fată care era aproape să se înece la Constanța. Pentru asta nu pot decât să-l felicit și să-l mulțumesc! Domnul însă s-a gândit să mai facă ceva și anume să atace pe retelele de socializare și în media un echipaj SMURD aflat pe plajă că nu au intrat băieții în apă să o salveze pe fată, apă despre care chiar el, salvatorul, spune că era să-l omoare. Ca să clarificăm, echipajele SMURD pe plajă nu sunt echipaje de salvamar. Aceste echipaje acorda primul ajutor inclusiv înecaților aduși la mal de salvamar”, a spus Raed Arafat.

Acesta adaugă că nimeni nu poate pretinde ca cineva care nu este pregătit să salveze o persoană de la înec să facă acest lucru „numai ca să satisfacă dorințele spectatorilor, ale mass-mediei și ale domnului director de la CSM Bacău (salvatorul fetei – n.r.)”.

Potrivit șefului DSU, într-un caz asemănător, la Bucureşti, un paramedic SMURD a intrat în apa rece ca să salveze o persoană înainte ca scafandrii să ajungă, „însă paramedicul știa să înoate și decizia a fost a lui, să facă acest gest eroic punându-și viața în pericol din cauza temperaturii scăzute a apei atunci”.

„Obișnuința din ultima perioadă de a da în salvatori cu orice ocazie și fără motive întemeiate va avea costurile ei în viitor. Noi transformăm încetul cu încetul meseria în care oamenii intră pentru a salva vieți și pentru a deveni salvatori într-o meserie riscantă și neplăcută din punct de vedere social prin atacurile ieftine și nejustificate pe care le adresăm salvatorilor fără motive întemeiate”, a mai spus Raed Arafat.

Un bărbat din Bacău, instructor de înot și director al CSM Bacău, a salvat, vineri, o tânără aflată în pericol să se înece, la Vama Veche. Acesta a povestit, revoltat, pe Facebook despre eforturile pe care le-a făcut pentru a o aduce pe tânăra aflată în pericol, la mal, în timp ce membrii unui echipaj SMURD de pe plajă au asistat ca „spectatori” și au spus că nu pot interveni pentru că nu au în fișa postului salvarea unui om, din apă.

„Astăzi m-am luptat cu moartea! Astăzi am câștigat eu. SMURD-ul a fost doar spectator. Doar a privit și a așteptat finalul <meciului>. Am salvat viața unei fete care plutea în derivă în valurile mari ale mării. În VamaVeche. (...) Trei băieți de la SMURD, tineri, musculoși, cu o mașinuță pentru nisip, fluierau disperați o fată care se tot depărta, purtată de valuri. Speriat i-am întrebat de ce nu sar după ea!? De ce nu se duc să o salveze? Alături de mine au mai venit câțiva bărbați și îi rugau, practic, pe cei de la SMURD să sară în valuri după fată. Reacția lor, a celor de la SMURD, a fost halucinantă, dezgustătoare și inumană: <Noi nu avem în fișa postului să sărim după oameni în apă. Nu suntem salvamari!>. N-am putut să mă abțin și am țipat la ei: <Bă! Sunteți bărbați in primul rând. Și lucrați pe malul mării. Să vă fie rușine!>”, a scris Adrian Gavriliu, are este directorul CSȘ Bacău și intructor de înot.

El mai povestește momentele dramatice de când a intrat în mare și a mers după fata în vârstă de 20 de ani, cum a adus-o cu greu la mal, deși este instructor de înot.

Referitor la lipsa de reacție a echipajului SMURD, reprezentanții ISU Constanța au declarat că paramedicii de pe plajă sunt prezenți acolo să acorde primul ajutor, iar salvarea din apă a persoanelor aflate în pericol este de datoria salvamarilor sau a unor echipaje specializate pentru salvarea din mediul acvatic.

